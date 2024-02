Chiesa a tutti i costi: giravolta improvvisa di Giuntoli

Nonostante le tante voci che parlano di un addio di Chiesa a fine stagione, la Juventus potrebbe ancora convincere il giocatore a restare.

La situazione relativa a Federico Chiesa sta tenendo sulle spine tutti i tifosi juventini. L’attaccante bianconero vedrà scadere il contratto con la Juve nel 2025 ed è per questo che già da qualche tempo sono stati avviati i contatti tra la società e il suo entourage per capire se e come arrivare a un prolungamento dell’intesa. Tuttavia, se fino a qualche settimana fa tutto lasciava presupporre una fumata bianca, negli ultimi giorni l’ipotesi di un addio di Chiesa a fine stagione sta diventando sempre più concreta.

Stando a quanto trapela da Torino, infatti, pare che all’interno del club bianconero non siano tutti convinti del recupero fisico dell’ex viola. In questa stagione il numero 7 della Juventus si è fermato più volte a causa di acciacchi fisici che lo tormentano fin da quando ha rimesso piede in campo dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio.

Al momento il suo score parla di 6 reti siglate in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, anche se queste marcature sono arrivate quasi tutte a inizio stagione. Molti tifosi juventini hanno ancora fiducia in Chiesa e chiedono piuttosto che venga utilizzato un modulo adatto alle caratteristiche del nazionale azzurro.

Giravolta Giuntoli! Chiesa può restare: cosa succede

Per tanti, infatti, il 3-5-2 adottato da Massimiliano Allegri limita moltissimo il potenziale del giocatore: non a caso gira voce di un rapporto tutt’altro che buono tra il tecnico livornese e lo stesso Chiesa.

Anche secondo alcuni ex protagonisti della Serie A la Juve non deve fare l’errore di privarsi di un giocatore come Chiesa. La pensa così Valeri Bojinov, che nel corso della sua carriera in Italia ha potuto indossare anche la maglia bianconera oltre a quelle di Fiorentina, Lecce, Parma, Verona, Ternana e Pescara.

Bojinov, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato che Chiesa è un giocatore importante e che se fosse al posto di Allegri farebbe di tutto per tenerlo alla Juventus. L’ex attaccante precisa poi che se il 26enne sta bene fisicamente “può fare davvero tanto“, non solo alla Juve ma anche con la Nazionale italiana. Bojinov aggiunge però di non conoscere nel dettaglio le attuali condizioni fisiche del giocatore.

Nel frattempo, a detta del giornalista Luca Momblano, pare ci sia stato un faccia a faccia tra Giuntoli e Chiesa proprio in questi giorni. Secondo Momblano in caso di permanenza di Allegri sulla panchina bianconera la cessione dell’ex viola diventerebbe molto probabile.