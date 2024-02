Barbara D’Urso torna in tv? La verità dopo la distanza da Mediaset, svolta incredibile per lei

Dopo uno stop lungo quasi un anno intero, è arrivata la notizia che tutti i fan di Barbara D’Urso stavano aspettando.

A quanto pare qualcosa di importante bolle in pentola per la conduttrice partenopea, la quale, come certamente ricorderete, a partire dallo scorso autunno, è stata costretta a lasciare Mediaset a seguito del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro presso le emittenti televisive private.

Nel corso di questa stagione televisiva Barbara D’Urso è completamente mancata dagli schermi della tv italiana, ma forse si sta muovendo qualcosa ed è in arrivo una news che sta già facendo molto discutere. Scopriamo subito di che cosa si tratta, e se ben presto rivedremo l’ex volto di Canale 5 di nuovo sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso, la notizia sul presunto ritorno in tv dell’ex volto di Canale 5

Barbara D’Urso come saprete a partire dalla stagione televisiva 2023 – 2024 è stata tagliata fuori da Mediaset, e non senza polemiche. La conduttrice infatti non ha fatto mistero di essere venuta a conoscenza del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro solo dopo la messa in onda della sua ultima puntata di Pomeriggio Cinque, e di non aver nemmeno avuto l’occasione di salutare il suo affezionato pubblico.

Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di rinnovare gli accordi con Barbara D’Urso. L’amministratore delegato di Mediaset ha motivato la sua scelta dicendo che la conduttrice avrebbe voluto più spazi, magari un programma serale, oltre a Pomeriggio Cinque, desideri che al momento gli autori del palinsesto di Mediaset non avrebbero potuto soddisfare.

Fatto sta che al posto di Barbara D’Urso quest’anno al timone del tv show del pomeriggio di Canale 5 c’è la giornalista, ex volto di La7, Myrta Merlino, ma i fan della conduttrice partenopea non vedono l’ora di rivedere Barbara sul piccolo schermo, e proprio a tal proposito è da poco spuntato fuori un rumor succoso, secondo il quale sarebbe diventata a breve protagonista di Discovery Channel.

Già un mese fa il giornalista Giuseppe Candela, attraverso il noto portale di notizie Dagospia.it, aveva svelato di essere venuto a conoscenza del fatto che in realtà non sarebbe stato stretto alcun accordo tra gli autori di Discovery e Barbara d’Urso. Dopo di che, tra conferme e smentite, è arrivata un’altra notizia che fa chiarezza sulla vicenda.

Sulla pagina ufficiale di Instagram di Giuseppe Porro infatti, è apparso un post dal significato lampante che recita così: “Barbara d’Urso, nessun futuro in Discovery per la conduttrice.”. Insomma, a quanto pare, l’esperto di tv, spettacolo e gossip, riportando la notizia da Il Foglio, ha fatto sapere alla sua fanbase che anche questa volta si è risolto in un nulla di fatto la possibile collaborazione con il canale televisivo della Warner Bros.