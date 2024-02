Mentono costantemente, non fidarti mai di questi segni zodiacali

Se hai intenzione di affidarti a questi segni zodiacali, attenzione alla loro natura di bugiardi cronici! Mentire è una specialità.

Non è facile fidarsi di qualcuno. La vita molto spesso ci mette di fronte a prove molto dure da superare, che ci fanno venire voglia di non avere più fiducia in nessuno. Ma recuperarla è fondamentale, è importante imparare, ogni tanto, ad abbassare le difese e fidarsi di chi abbiamo di fronte, se ne vale la pena.

Ma non se la persona in questione è di uno di questi segni zodiacali! Non lo fanno con volontà di fare del male, ma proprio non riescono ad essere sinceri fino in fondo, finendo col mentire e con il risultare falsi.

Anche se sono buoni amici e persone a cui vuoi bene, attenzione a fidarti di quello che ti dicono e dovresti sempre prendere le loro parole con le pinze. Per carattere sono inclini a non dire la verità e a mentire per motivi diversi. Ecco da quali segni zodiacali è meglio stare lontano se hai bisogno di qualcuno a cui affidarti per la vita.

Puoi affidarti ad uno di questi zodiacali ma a tuo rischio e pericolo: non dicono mai la verità

Non è per cattiveria, ma questi segni zodiacali proprio non riescono ad essere trasparenti e sinceri fino in fondo, è proprio più forte di loro. Possono finire con il sembrare falsi e col perdere le persone che non riescono più a fidarsi di loro, ma non è sempre una questione di essere buoni o cattivi, siamo tutti molto più complicati di così.

Acquario

Tendono spesso ad esagerare quando raccontano una storia, ingigantendo particolari che non sono proprio andati così come te lo stanno dicendo. Attenzione, dunque, soprattutto ai gossip, quando ti vengono riferiti da un Acquario. Potrebbero non essere veri.

Gemelli

È difficile capire davvero fino in fondo che cosa pensano gli enigmatici Gemelli, un giorno sei sicuro di averli capiti, il giorno dopo non hai idea di cosa stia succedendo. Ecco perché dovresti stare attento a quello che ti dicono, può cambiare e non essere davvero ciò che sentono dentro.

Vergine

Nonostante la precisione dei Vergine, spesso mentono per farsi compatire o per riuscire a fare una scenata drammatica per questioni insignificanti. Se ti dicono che qualcuno li ha picchiati, forse li ha solo scontrati accidentalmente, per esempio.