Siete abituati a non fare colazione? Cosa succede davvero al vostro organismo, gli effetti sul metabolismo

Non fai mai colazione la mattina? Forse dovresti conoscere queste informazioni sul metabolismo: sono piuttosto importanti.

Fare colazione la mattina è importante per tante persone. Aiuta a svegliarsi più facilmente e può essere un ottimo modo per iniziare la giornata. Infatti è molto utile mangiare dei biscotti e bere del latte per potersi sentire bene. Il problema è che tante persone ignorano questa attività, preferendo saltarla tutti i giorni. E anche se può sembrare una situazione innocente, in realtà non lo è affatto.

Si corrono alcuni rischi dato che il metabolismo del nostro corpo ne risente. Non ce ne possiamo accorgere subito visto e considerato che è un processo graduale. Poi bisogna prestare attenzione alle alterazioni ormonali che ne derivano. Tutti i nutrizionisti consigliano vivamente di fare una buona colazione. Altrimenti si rischia di incorrere in alcune problematiche molto difficili da affrontare.

Saltare la colazione, se continui a farlo subirai delle conseguenze: ne risentirà il metabolismo

Ma di quali stiamo parlando di preciso? Innanzitutto diventa difficile gestire il peso corporeo. Questo succede perché, quando si salta la prima colazione, il metabolismo subisce una modifica. Avviene una riduzione del dispendio energetico a riposo, e una caduta inevitabile sulla gestione del peso corporeo. Tutto questo si traduce in una difficoltà immane nel seguire una dieta ferrea e ricca di sostanze nutritive.

Possono avvenire persino degli squilibri nei livelli di glicemia e insulina. La prima colazione è essenziale per la corretta regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e dell’insulina. Saltarla porta ad un aumento della resistenza insulinica. Quindi aumenta il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Anche il senso di fame e di sazietà viene cambiato nel tempo. Senza una buona colazione si aumenta la grelina, l’ormone della fame, e diminuisce la leptina. C’è la possibilità che si mangi di più nel resto della giornata.

Infine può anche succedere che aumenti la produzione del cortisolo. L’ormone dello stress viene influenzato di molto durante la mattina. Se il suo livello si alza più del dovuto, il sistema immunitario potrebbe indebolirsi. Tutte queste situazioni sono dei motivi molto validi per fare una buona colazione poco dopo il risveglio. In questo modo non correrete alcun pericolo e potrete stare tranquilli. Non dimenticatelo o passerete dei guai seri in futuro: tenete bene a mente tutto quanto, è importante per la vostra salute.