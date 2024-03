Sonno difficile, come puoi risolverlo toccando la tua mano

Pochi di noi riescono a fare un sonno completo, sereno e riposante tutte le notti. Ma la soluzione al problema potrebbe essere – letteralmente – a portata di mano.

Alzi la mano chi non ha mai avuto difficoltà ad addormentarsi, anche (paradossalmente) dopo una giornata faticosa e impegnativa. O chi non si è mai risvegliato nel cuore della notte, una o più volte, senza riuscire poi a riprendere sonno. Complici lo stile di vita imperante ai giorni nostri, e tutta una serie di altri fattori che non è il caso qui di approfondire, i disturbi del sonno sono molto più frequenti di quanto crediamo. E i rimedi classici – pur numerosi – spesso si rivelano inefficaci.

C’è però una opzione poco conosciuta ma – chi l’ha provata è pronto a giurarlo – di grande efficacia. Chi non riesce a dormire dovrebbe cimentarsi in una potente tecnica di “riflessologia della mano” capace di risolvere istantaneamente e definitivamente il problema. Ne avete mai sentito parlare? Ecco le “istruzioni per l’uso”.

Il tocco magico per un sonno perfetto

La riflessologia della mano è una tecnica di medicina alternativa (conosciuta anche come “terapia zonale”) in grado di alleviare dolore e disturbi del sonno. Come? Applicando pressione su specifici “punti riflessi” che si trovano su mani, orecchie e piedi, corrispondenti a diversi organi del corpo.



Chi soffre di insonnia dovrebbe provare a massaggiare il riflesso della ghiandola pituitaria, situata al centro del pollice (l’area dell’impronta). E poi tenere premuto il centro del pollice per una trentina di secondi o 1 minuto. Il tutto su entrambi i pollici e un paio di volte al giorno. Ma non è tutto.

Una tecnica analoga è valida anche contro il mal di testa. Nel caso di un mal di testa sinusale, in particolare, si può massaggiare la punta del pollice e delle dita: i nervi sono infatti collegati alla regione della testa e delle tempie. Un’altra possibilità, per ottenere un sollievo generale, consiste nel massaggiare l’area tra il pollice e l’indice.

Buone notizie anche per chi è soggetto a dolori al collo e alla schiena: massaggiate dalla parte superiore del pollice al centro del polso, ovvero il punto del riflesso spinale, a lungo e mantenendo sempre la stessa pressione. Quindi ripetere l’operazione più volte su entrambe le mani. Il risultato – c’è da augurarvelo – vi stupirà! Last but not least il raffreddore e i sintomi influenzali: massaggiare la base di ogni dito fino alla punta, il tutto per un paio di volte, può essere un toccasana miracoloso.