Fai la dieta e arriva il cancro. Ecco perchè

Da anni c’è un’epidemia gravissima in tutto il mondo: l’epidemia di obesità. L’obesità non è avere 4/5 chiletti di troppo. Quelli possono essere al massimo antiestetici ma non compromettono in misura seria la salute. Parliamo di obesità quando la forbice che separa il peso reale di una persona dal suo peso forma è molto ampia.

L'obesità è una malattia metabolica che può portare a sviluppare patologie serie come l'ipertensione, il diabete di tipo 2 e il colesterolo. Tutto questo può sfociare in ictus e infarti. Ecco perché mantenere il peso forma è importante. Tuttavia recenti studi hanno dimostrato che, in certe situazioni, anche dimagrire può essere molto pericoloso. Addirittura può venire il cancro.

Dieta: ecco quando dimagrire diventa un rischio

Attenzione al dimagrimento repentino! Obesità e sovrappeso possono portare a sviluppare danni serissimi per la salute ma anche dimagrire, in alcuni casi, può essere altrettanto pericoloso. In particolare è stato dimostrato che può esserci un legame tra dimagrimento e cancro.

I ricercatori, nel corso degli anni, hanno dimostrato che l’obesità è associata ad almeno 13 tipi di neoplasie. Ma anche dimagrire può essere pericoloso e può portare ad una diagnosi di cancro. Gli studiosi hanno spiegato che quando si verifica un dimagrimento rapido non correlato ad un miglioramento della dieta o ad un aumento dell’esercizio fisico, allora molto spesso il dimagrimento è da ricondursi ad un tumore.

Secondo i medici chi perde peso senza fare nulla per raggiungere questo scopo, ha il doppio delle probabilità di avere il cancro rispetto a chi non ha perso peso. Questo è quanto emerso da uno studio condotto dal Karonlinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. La ricerca ha coinvolto 157.474 persone tutte di età pari o superiore a 40 anni. I partecipanti all’indagine medica sono stati monitorati ogni due anni per ben 30 anni. Da questo studio è emerso che la perdita di peso involontaria- non dovuta a dieta ipocalorica né a sport- è molto spesso il sintomo di un cancro.

I tumori maggiormente associati al dimagrimento involontario sono quelli che riguardano il tratto gastrointestinale superiore, il colon retto, i polmoni e il sangue. Nessuna correlazione, invece, con il cancro al seno, al cervello o con il melanoma. I risultati di questo studio sono fondamentali per riuscire a prendere un cancro sul nascere. Alcuni tipi di tumori, infatti, sono “silenti” e la diagnosi arriva quando ormai è troppo tardi. Ora si sa che anche un dimagrimento improvviso e involontario può essere un sintomo da non sottovalutare.