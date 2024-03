Ex Uomini e Donne ritrova a sorpresa l’amore dopo l’addio record alla sua scelta

L’ex protagonista di Uomini e Donne ritrova a sorpresa l’amore dopo l’addio record a pochi giorni dalla scelta: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Capita spesso che i protagonisti di Uomini e Donne vengano poi seguiti dal pubblico anche negli anni successivi alla loro esperienza televisiva e che la gente sia curiosa di sapere quello che accade nelle loro vite anche dopo il programma.

È successo ad alcune amatissime coppie come Marco Fantini e Beatrice Valli, che hanno formato una splendida famiglia, ma anche a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Clarissa Marchese e Federico Gregucci e tanti altri ancora.

Alcuni protagonisti del programma, invece, non hanno avuto vita lunga con le loro ‘scelte’, ma sono comunque rimasti nel cuore del pubblico che li segue sui social o in tv per scoprire cosa accade nelle loro vite.

A questo proposito non si può non menzionare, ad esempio, Ludovica Valli, che è durata piuttosto poco con Fabio Ferrara, o anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che pure non sono riusciti a far durare la loro storia lontano dalle telecamere ma hanno comunque conquistato il pubblico.

C’è anche un altro ex protagonista di Uomini e Donne che ha chiuso la sua storia pochissimo tempo dopo la scelta, facendo chiacchierare moltissimo il web. Oggi ha ritrovato l’amore, rendendo felici i suoi fan. Siete curiosi di sapere di chi si tratta e con chi sta adesso?

Ex di Uomini e Donne ritrova l’amore dopo l’addio lampo a pochi giorni dalla scelta

Tra i protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne, ce ne sono alcuni che non hanno visto durare a lungo la storia nata nel dating show di Maria De Filippi. Federico e Carola, ad esempio, si sono lasciati pochi mesi dopo la scelta, così come Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Lavinia Mauro e Alessio Corvino, invece, sono ancora felici e innamorati. Ma cosa ne è stato di Luca Daffrè?

Il tronista, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha scelto Alessandra Somensi alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ma la loro storia è durata pochissimi giorni, lasciando tutti a bocca aperta. “Non siamo stati insieme per più di 8 ore”, ha scritto lei sui social, mentre lui in un comunicato ha parlato di “costanti incomprensioni”. Oggi però l’ex tronista sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un’altra persona.

Lei si chiama Bianca ed è una bellissima influencer di Rio che Luca ha conosciuto durante la Milano Fashion Week, così come si legge nelle storie Instagram dell’esperto di gossip Amedeo Venza, da cui è arrivata la notizia.

L’amore tra i due, racconta Venza, sarebbe nato in pochi giorni grazie a un gioco di sguardi che avrebbe fatto esplodere la passione. Non ci resta, dunque, che augurare il meglio a questa nuova splendida coppia. Vi piacciono insieme?