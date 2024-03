Meghan Markle affonda la famiglia reale: nuove accuse dall’America

Il 2024 continua a essere un anno complesso e turbolento per la famiglia reale, e questa volta a rigirare il dito nella piaga ci pensa proprio Meghan Markle

Attualmente duchessa del Sussex, non è certo un mistero per tutti noi che Meghan Markle non abbia buoni rapporti con la famiglia del marito Harry. E fin qui ci sentiremmo di dire che è una situazione che potrebbe essere comune a tantissimi di noi.

Ma la duchessa, per l’appunto, è parte della famiglia reale ed è proprio dalla corona inglese che ormai qualche anno fa ha deciso di fuggire per cercare serenità e soprattutto per salvare la sua famiglia che era costantemente minacciata proprio dal clima teso che li circondava. Insomma, se ad oggi si parla sempre più spesso e con maggiore frequenza di possibili crisi della famiglia reale, l’onere o la colpa è tutta di Meghan Markle.

Il suo arrivo nel mondo della corona inglese, ormai anni fa, ha senza dubbio creato non poco scalpore, smosso le carte in tavola e soprattutto acceso un grande e immenso riflettore proprio su quelli che sono i difetti e i limiti che la famiglia reale spesso negli anni ha nascosto dietro una patina di perfezione. Ma adesso, a distanza oceano, la duchessa ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Le dure parole di Meghan Markle

Il 2024 non è cominciato con il piede giusto per la famiglia reale. La corona inglese, infatti, si è trovata a dover affrontare più di un disordine, tra la malattia improvvisa di Re Carlo, l’operazione sempre più misteriosa di Kate Middleton e soprattutto un possibile ritorno del principe Harry per aiutare la famiglia in questi tempi difficili. Ed è proprio in questo contesto così complesso e delicato che, ora, si inseriscono le ultime dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle.

Intervistata, infatti, la duchessa del Sussex ha confessato una volta per tutte di aver subito bullismo e abusi molto crudeli online, la maggior parte dei quali avrebbero avuto luogo nel corso della sua gravidanza. Proprio per questo motivo, ha spiegato Meghan Markle, il suo rapporto con i social media è cambiato in modo notevole e ora preferisce mantenere le distanze per preservare il suo benessere. I commenti sul web possono essere crudeli, spietati e incontrollati, e proprio per questo lei ora preferisce tenersene alla larga.

Una situazione, questa, che a un certo punto è divenuta chiara agli occhi di tutti noi: il web stava spietatamente attaccando Meghan Markle, e proprio per questo ai tempi ci fu anche l’intervento della corona inglese con la richiesta di Kensington Palace di mostrare più delicatezza e garbo nei commenti online e soprattutto di essere più attenti a filtrare i propri messaggi.