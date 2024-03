Sanremo, l’annuncio ufficiale del Big dopo il Festival: “Scomparso perché…”, il vero motivo

Uno dei big di Sanremo ha voluto spiegare ai suoi fan il motivo per il quale, per tanto tempo, ha deciso di sparire: ecco le sue ragioni

Anche i cantanti, e persino quelli che gareggiano al Festival di Sanremo da big, sono delle persone. E come tali hanno bisogno di prendersi i loro spazi, e quindi anche le loro pause. Lo ha fatto Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, che subito dopo aver calcato il palco dell’Ariston portando la sua ‘Finiscimi‘ ha deciso di abbandonare per un po’ di tempo le scene rimandando l’uscita del suo album e i concerti previsti per l’autunno per dedicarsi a sé stesso, e ai problemi che possono scaturire dal successo.

Il vicentino, dopo le parole, ha trovato anche la vicinanza di Mr Rain, ovvero Mattia Bararldi, che però, ha precisato in un’altra intervista, non ha nessuna intenzione di fermarsi, piuttosto non vuole farsi travolgere dalle emozioni negative che persino la musica può dare.

Tra chi ha deciso di prendersi una pausa, ma per lavorare, c’è anche Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, che ha affidato ai social, in particolare Instagram, il motivo per il quale ha deciso di ‘sparire’.

Tananai ai fan: “Sono sparito un po’ di tempo per lavorare per voi”

In un lunghissimo post sul social delle fotografie, il cantautore milanese ha spiegato per quale ragione si è fermato per sei mesi anche nella condivisione di post, dando però anche una bella notizia ai tanti – ha quasi un milione di follower su Instagram – che lo seguono.

Nello specifico, Tananai ha iniziato dicendo che si è “fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto“. E quindi, ha aggiunto, “ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene. Il nuovo percorso inizia Venerdì, con ‘Veleno’“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)

Insomma, il suo silenzio era dovuto a tanti nuovi progetti, e quindi canzoni, che il 28enne ci farà sentire a breve. E noi non vediamo l’ora.