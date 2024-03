Chiara Ferragni, finalmente è arrivata la svolta: ecco cosa succede all’influencer

Chiara Ferragni ha fatto un importante annuncio, dopo tanta sofferenza ecco arrivare un barlume di speranza: cosa sta accadendo.

Chiara Ferragni è ormai noto che non stia attraversando un momento molto sereno, l’imprenditrice digitale ha spiegato che la situazione è complicata e che non vuole più fingere. Ciò nonostante pare sia arrivata per lei una svolta.

E come sta facendo in questo ultimo periodo ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower, che sta aggiornando praticamente ogni giorno spiegando come sta e cosa succede.

Il messaggio di Chiara Ferragni, cosa sta succedendo nella sua vita

Chiara Ferragni dopo essere rientrata da un viaggio a New York ha prima girato un video in cui spiegava come questo fosse per lei un periodo di ‘me**a’ e poi ha aggiornato i suoi follower su come stia veramente.

Chiara ha voluto dire che giorno dopo giorno va un po’ meglio. L’imprenditrice digitale sembra aver adottato un nuovo metodo di comunicazione, scegliendo di dire davvero a tutti come stanno le cose e smettendo di far finta di essere forte. Ha scelto di coinvolgere i follower – come del resto ha sempre fatto nella sua vita – in questa crisi che sta vivendo.

Passo dopo passo sta provando a venirne fuori, sebbene non sembra che la separazione da Fedez – per il momento – sia definitiva, qualche giorno fa pare che abbia lasciato intendere che non sia dipesa da lei. Rispondendo a un commento di un utente che chiedeva aggiornamenti aveva detto che vorrebbe che le cose tornassero come prima ma non dipenderebbe da lei. Parole che hanno lasciato intendere che la scelta – di qualsiasi cosa stia avvenendo – non sarebbe stata sua.

Nei vari messaggi che la Ferragni sta pubblicando non dimentica mai di ringraziare i tanti follower che la stanno sostenendo in questo periodo. Continua a ripetere che sta leggendo tutti i messaggi e che questa vicinanza la starebbe aiutando molto in un momento poco sereno. Non si sa con precisione cosa stia accadendo con Fedez, ma pare che lui sia andato via dall’attico di Milano e la crisi questa volta sarebbe più dura delle precedenti.

Al momento, però, nessuno dei due ha mai parlato chiaramente di quanto stia accadendo. I Ferragnez, infatti, hanno lasciato intendere che stanno vivendo una crisi, ma non hanno mai confermato una separazione o altro. Per cui non è detto che le cose non tornino a posto con il tempo. Staremo a vedere.