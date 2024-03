Dieta della primavera, perdi 5 chili disintossicando il corpo: il menù settimanale

L’arrivo della primavera vuol dire anche la corsa ai rimedi per perdere peso in fretta in vista dell’estate: ecco come perdere 5 chili.

L’inverno sta lasciando il posto alla bella stagione e il corpo sente l’esigenza di rinnovarsi. L’arrivo delle giornate soleggiate e la necessità man mano di passare ad abiti sempre più leggeri, fa venir voglia di stare in forma ancora più che mai. Ecco allora come fare per perdere peso in fretta!

Con la dieta della primavera inizia un periodo in cui vogliamo dare il meglio per perdere peso in fretta e tornare in forma: ecco allora una dieta che ci aiuta. Depurare e disintossicare il corpo è essenziale per mettere giù qualche chilo di troppo: ecco come fare per perdere 5 chili con questo menù settimanale.

Dieta primavera: come perdere 5 chili con questo menù settimanale

Molto spesso per perdere peso occorre semplicemente fare un’alimentazione sana portando in tavola cibi poco calorici e mangiando molta frutta e verdura. Per poter aiutare il corpo a dimagrire ci sono però anche degli alimenti indicati che hanno un effetto depurativo e disintossicante. Stiamo parlando di verdure come gli asparagi, i ravanelli, l’ortica, gli agretti, i broccoli, le rape, il sedano, il finocchio e le carote. Perfetti tra i legumi i piselli. Non dimentichiamo poi il potere della frutta, ricca di acqua e fibre. Fragole, kiwi, arance, pere, pompelmi e nespole si trovano sempre a disposizione e servono anche ad apportare al corpo nutrienti essenziali.

Ecco ad esempio l’idea di un menù settimanale che potrebbe fare al caso vostro, riportato sul sito La tua Dieta personalizzata.

Lunedì

Colazione: yogurt e cereali integrali

Pranzo: 60 gr pasta integrale con pomodoro e insalata di ravanelli

Cena : bresaola e rucola più asparagi olio e limone e 1 fetta di pane integrale.

Martedì

Colazione: cappuccino fiocchi di avena integrale e fragole

Pranzo: 60 gr pasta con radicchio insalata e formaggio

Cena: frittata con spinaci e finocchi al vapore

Mercoledì

Colazione Due fette biscottate con marmellata senza zucchero e 1 frullato

Pranzo: riso integrale con lenticchie o piselli più bietole al limone

Cena: salmone con patate e carote

Giovedì

Colazione Yogurt con cereali integrali

Pranzo cous cous 60 grammi con verdure miste e fagioli

Cena petto di tacchino, passato di verdure e 1 fetta di pane integrale

Venerdì

Colazione Cappuccino fiocchi di avena integrale e fragole

Pranzo pasta integrale (60 gr) con tonno zucchine e insalata verde

Cena Orata al forno con carote

Sabato

Colazione latte e frutta

Pranzo zuppa legumi e finocchi

Cena Mozzarella e pomodoro più pane integrale

Ovviamente da prediligere sono le proteine nobili di pesce, carne bianca, uova, latte e formaggi e fondamentali i legumi. La pasta e il riso sono consentiti ma in piccole porzioni e integrali. Limitare l’uso di sale e aggiungere sempre olio e limone. Evitare alcolici e superalcolici.