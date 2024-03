Puoi comprare una seconda automobile con la legge 104? Ecco tutto quello che devi sapere

Scopri se hai la possibilità di acquistare una seconda auto sfruttando la legge 104. Tutti i dettagli e le informazioni fondamentali che devi conoscere sono qui.

Ecco quando è possibile dare il via alla vostra seconda avventura su quattro ruote, usufruendo dei vantaggi della legge 104. La normativa è come una mappa dettagliata, e l’Agenzia delle Entrate si è assicurata che non vi perdiate nei meandri delle agevolazioni fiscali, fornendovi una bussola chiara attraverso la rubrica FiscoOggi. Date un’occhiata a quando potete dare vita al sogno della vostra seconda auto con i benefici della legge 104.

Ci sono dei limiti da rispettare quando si tratta di acquistare un’auto con agevolazioni legate alla legge 104 del 1992, che prevede vantaggi speciali per coloro che sono diversamente abili. Tra i regali che porta questa legge c’è la possibilità di usufruire di agevolazioni nell’acquisto e nella personalizzazione del veicolo.

Benefici e limiti della legge 104

Ecco cosa prevede la normativa per l’acquisto dell’auto:

Potete sfruttare una detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per comprare l’auto;

sulla spesa sostenuta per comprare l’auto; Un ‘IVA agevolata al 4% anziché al 22%;

anziché al 22%; E uscire indenni dal pagamento del bollo auto

Questi vantaggi fanno davvero la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. Se siete disabili, potete godere di agevolazioni speciali per l’acquisto della vostra auto. E non solo voi, ma anche un familiare che si prende cura di voi può beneficiarne se il suo reddito rientra nei limiti stabiliti dalla legge.

Ma attenzione, c’è una piccola “sfida” da superare: queste agevolazioni possono essere utilizzate solo una volta, per un solo veicolo, nei quattro anni successivi all’acquisto. Quindi, è importante pianificare bene e scegliere il momento giusto per cogliere questa opportunità. La domanda sorge spontanea: è possibile ottenere di nuovo queste agevolazioni per l‘acquisto di una seconda auto?

Dopo quattro anni dall’acquisto di un’auto con quei fantastici vantaggi fiscali, è possibile abbracciare il sogno di possedere un’altra vettura senza dover cedere quella precedente. L’Agenzia delle Entrate ha risposto con chiarezza: rispettando i requisiti stabiliti dalla legge, potete nuovamente beneficiare dell’IVA agevolata e della detrazione Irpef per il prossimo acquisto, senza dover dire addio alla vostra vecchia compagna di strada.

Ma attenzione, se l’entusiasmo vi fa partire prima del tempo e desiderate aggiungere un’altra auto al vostro “garage” prima dei fatidici quattro anni, c’è un piccolo trucco: potete ottenere di nuovo i benefici solo se il vostro primo veicolo viene cancellato dal registro per demolizione o se è stato sfortunatamente rubato e non è stato ritrovato.