Bufera a Uomini e Donne: colpa del nuovo tronista Daniele, cos’è successo

Uomini e Donne, Daniele il nuovo tronista porta il caos nel programma. Ecco cosa sta succedendo e perché è scoppiata la polemica

Il Trono Classico di Uomini e Donne, con i tronisti e le troniste, vede un susseguirsi costante di protagonisti. Una volta che viene effettuata la scelta, infatti, arriva un nuovo ragazzo o una nuova ragazza con il cuore gonfio di speranze. Così, visto che Brando ha effettuato la sua scelta finalmente tra Beatriz e Raffaella, sul trono è arrivato un nuovo protagonista: il 33enne Daniele Paudice.

Peccato però che se con il precedente tronista non c’erano mai stati dubbi da parte del pubblico, che si è affezionato al ragazzo in pochissimo tempo, ora con Daniele le cose non stanno andando per il meglio. Anzi. Nel web è scoppiata una vera e propria bufera. Me cerchiamo di capire cosa è successo.

Uomini e Donne, Daniele sul trono non piace: scoppia la bufera social

Daniele Paudice si è seduto sul Trono di Uomini e Donne mostrando poca timidezza e tantissimo carattere già dal primo istante. Qualcuno in studio ne ha sorriso, come Gianni Sperti che si è lasciato andare ad una piccola risata quando il nuovo tronista ha iniziato a eliminare corteggiatrici dopo pochi istanti e giudicando solo un atteggiamento iniziale. Definirlo molto deciso, forse, è poco.

Tuttavia il 33enne napoletano proprio per via del suo atteggiamento ha creato un po’ di “fastidio” nel pubblico a casa. L’atteggiamento che lui definisce solo sincerità e autenticità, è stato interpretato dal pubblico come arroganza, sollevando non pochi dubbi sul suo ruolo.

Sul web sono quindi iniziati diversi commenti negativi sia nei riguardi del Tronista che nei riguardi della scelta della produzione. Dubbi, non da poco, peggiorati quando sono iniziate a circolare delle anticipazioni un po’ particolari. Secondo Lorenzo Pugnaloni, infatti, Daniele Paudice pare abbia chiesto alla redazione di far tornare in studio come sua corteggiatrice Beatriz D’Orsi, l’ex frequentazione di Brando. La ragazza però, dimostrando grande maturità, ha declinato l’invito. Nonostante questo però il pubblico a casa ha dimostrato non pochi dubbi davanti a questa tipologia di richiesta.

Intanto però Daniele sembra proseguire per la sua strada senza troppi dubbi, anzi. Sicuro di sé si sta concentrando molto già su una sola corteggiatrice, Gaia, con cui ha già condiviso 3 esterne. Viene quasi da pensare che forse il suo trono sarà velocissimo proprio perché la risposta del pubblico a casa non è stata ottimale? Oppure, come è successo a Ida, deciderà di concentrarsi da subito su poche ragazze? Lo vedremo, per ora, infatti, non ci resta che aspettare e capire se Daniele di Uomini e Donne riuscirà a conquistare il favore del pubblico o se le polemiche continueranno senza sosta.