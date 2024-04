La nota conduttrice Michelle Hunziker piange per la figlia Aurora, ma cosa è successo? Scopriamolo assieme!

Non è passato inosservato un commento social dell’amata presentatrice che ha ammesso di piangere per la figlia. Ecco svelato il

motivo.

La televisione si rivela essere l’alleata perfetta dei momenti trascorsi a casa, in cui l’unico desiderio è vivere dei momenti di relax e staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana. Tantissimi sono i programmi tra cui scegliere e assecondare così i propri gusti personali.

Allo stesso modo sono tanti i volti del mondo spettacolo che, puntualmente e virtualmente, entrano nelle nostre abitazioni per tenerci compagnia. Alcuni con il trascorrere del tempo sono finiti nel dimenticatoio. Altri invece sono entrati dritti nel cuore del pubblico che non perde mai l’occasione di mostrare il proprio sostegno e affetto.

Michelle Hunziker piange per la figlia Aurora, cos’è successo: il video che ha commosso tutti

Ne è un chiaro esempio Michelle Hunziker, apprezzata conduttrice che è molto seguita anche sui social. Proprio tramite il suo account Instagram la Hunziker ha ammesso di piangere per la figlia Aurora. Ma cosa è successo?

Ebbene, il motivo è davvero molto dolce e ha fatto commuovere tutti quanti. Il giorno 30 marzo 2024, ricordiamo, il figlio di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti ha compiuto un anno. Per l’occasione i due genitori hanno deciso di ripercorrere alcuni dei momenti più belli e teneri dell’ultimo anno. Il tutto grazie ad un bellissimo video che Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social per festeggiare il primo compleanno del piccolo Cesare.

A corredo del post in questione la stessa Ramazzotti ha scritto: “Al centro di tutto, che bello che è il futuro insieme. Buon primo compleanno Cesare, buon primo compleanno mamma Auri e papà Goffo“. Cerza dal suo canto ha commentato: “Non sto piangendo, mi è solo entrato un Cesare in un occhio”. Per poi aggiungere: “Grazie Mamma per il video e per Cesare. Vi amo”. Un post che non è passato di certo inosservato e che ha commosso davvero tutti quanti, compresa la nonna Michelle Hunziker.

Proprio la conduttrice ha infatti commentato: “Piango. Vi amo”. Ma non solo, sempre soffermandosi sul post pubblicato dalla figlia ha aggiunto: “Quel video non riesco a guardalo senza piangere … che bella la vita. Che bello l’amore puro”. Parole dolcissime che hanno toccato i cuori dei loro fan, che hanno colto l’occasione per riempire il post di messaggi di affetto.