Allarme farmaci contraffatti: rischio altissimo, ecco cosa dovete fare subito

Il numero dei farmaci contraffatti è cresciuto enormemente. Possono avere effetti collaterali gravissimi e sono molto pericolosi per le persone.

Da qualche anno, determinate categorie di farmaci sono diventate sempre più introvabili. Le persone, di conseguenza, sono state costrette a ricorrere a soluzioni alternative. Nella maggior parte dei casi, il medico riesce a indirizzare i pazienti verso strade ugualmente valide. Ci sono patologie, infatti, che si possono curare anche con principi attivi diversi e che rispondono bene a svariati protocolli.

A volte, però, le cose non sono così semplici. Alcuni individui decidono di optare per strategie pericolose e poco verificabili. Acquistano medicine contraffatte che possono rappresentare un vero e proprio pericolo per chi li assume.

I farmaci contraffatti sono sempre più diffusi: l’OMS lancia l’allarme

I farmaci contraffatti fanno parte del commercio illegale. Quello che c’è scritto sull’etichetta non è affidabile. È impossibile, infatti, risalire alla loro origine. A volte, il principio attivo, seppur in quantità diverse, può essere quello dichiarato. In altri casi, invece, all’interno ci sono componenti completamente diversi. Non solo rischiano di non avere effetto sulla patologia in questione, ma possono anche causare gravissimi problemi di salute, fino ad arrivare al decesso. La morte può avvenire in vari modi. Di solito, è da ricondurre a un’eccessiva tossicità del prodotto.

Uno dei canali più diffusi per la distribuzione di questi farmaci è il web. Come riporta il settimanale Nuovo, è stata L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a lanciare l’allarme. Stando alle statistiche, il 7% delle medicine vendute nel mondo è contraffatto. Su Internet, i controlli sono molto meno serrati. Bastano pochi click per completare l’acquisto e le informazioni riportate possono essere sbagliate.

Le persone che decidono di scegliere questa alternativa si espongono a un grave pericolo. Non sanno realmente ciò che stanno assumendo. Inoltre, eventuali effetti collaterali saranno più difficili da contrastare. Ogni prodotto deve essere accompagnato da un bugiardino dettagliato, che descrive perfettamente le varie situazioni.

La prima cosa da fare è quella di non lasciarsi prendere dal panico. Le uniche alternative da prendere in considerazione sono quelle proposte dal proprio medico di famiglia. Nella maggior parte dei casi, i principi attivi mancanti vengono sostituiti con altri che hanno la stessa identica funzione. Si può ricorrere a terapie diverse e maggiormente accessibili. I canali ufficiali sono gli unici a essere degni di fiducia. Dietro alle dosi e alle preparazioni, ci sono moltissimi studi. Niente viene lasciato al caso e le persone possono curarsi in completa sicurezza.