In base alle anticipazioni Ramona farà una terribile rivelazione che sconvolgerà la dolce Jana. Svelata una verità inaspettata.

I telespettatori de La Promessa assisteranno ad un colpo di scena che coinvolgerà Jana, contribuendo a cambiare il corso delle cose. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi? Scopriamolo assieme!

Tra i generi che più si sono fatti largo nel mondo del piccolo schermo citiamo indubbiamente le soap opera. Quest’ultime, infatti, grazie alle loro avvincenti trame riescono puntualmente ad appassionare tanti telespettatori. Ne è un chiaro esempio la serie di origini spagnole La Promessa, che fin dal suo esordio tiene incollato davanti allo schermo una fetta di pubblico molto ampia.

Anticipazioni La promessa: Jana sotto choc, la terribile rivelazione di Ramona: verità inaspettata

Tra gli elementi narrativi che contribuiscono al successo di tale serie si annoverano i vari segreti, intrighi e il travagliato legame sentimentale che unisce Manuel e Jana. Proprio la dolce cameriera, stando alle anticipazioni, sembra che resterà sconvolta da una terribile rivelazione che le verrà fatta da Ramona. Ma cosa accadrà?

Ebbene, Jana proseguirà con le sue ricerche sul passato, intenta a scoprire cosa sia davvero successo a sua mamma Dolores. Ad avere un ruolo importante in questa sua indagine sarà Ramona. Quest’ultima ha conosciuto bene la madre di Jana e farà una confessione alquanto inaspettata. Ramona, infatti, svelerà prima a Jana e poi a Curro che in realtà loro madre ha inscenato la sua morte. Una volta assicuratosi di aver messo al sicuro i suoi due figli, avrebbe fatto perdere le sue tracce per poi dare il via ad un nuovo percorso di vita.

Una rivelazione scioccante che porterà Jana a voler cercare ulteriori informazioni in merito. Ramona, però, deciderà di non svelare altri segreti di sua conoscenza, promettendo di rivelarli solamente quando lo riterrà opportuno. Stando sempre alle anticipazioni, però, sembra che Ramona non riuscirà a raccontare altro, dato che sparirà nel nulla pochi giorni dopo la sua terribile rivelazione.

Jana non riuscirà a contattarla e deciderà pertanto di confidarsi con Manuel. Quest’ultimo si ricorderà di una domestica di nome Dolores che per diverso tempo ha lavorato presso il loro palazzo. Farà quindi sapere a Jana di essere disposto ad aiutarla per cercare di scoprire il suo passato. La dolce cameriera scoprirà finalmente cosa è accaduto a sua madre? Attendiamo i prossimi episodi per scoprirlo!