Mario Cusitore in lacrime dopo l’addio a Uomini e Donne: cosa è pronto a fare per Ida Platano

Mario Cusitore è stato allontanato da Ida Platano: una mossa a sorpresa per un motivo ben preciso. Ecco che è scoppiato in lacrime

Una mossa strategica trovandosi così senza corteggiatori: un allontanamento a sorpresa per un motivo ben preciso. Mario Cusitore ha dovuto abbandonare la scena dopo l’indiscrezione che ha fatto infuriare la tronista Ida Platano, sempre alla ricerca dell’amore vero. L’uomo è scoppiato in lacrime per un motivo ben preciso: ecco la sua prossima mossa.

A sorpresa la tronista Ida Platano ha dovuto dire addio ad Uomini e Donne visto che è rimasta senza più corteggiatori. Nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione su Mario Cusitore che sarebbe stato trovato in un B&B in compagnia di una donna. L’indiscrezione è arrivata a Tina Cipollari: la donna sarebbe di origine spagnola, ma l’uomo ha rivelato che fosse soltanto un’amica. Un addio a sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta: ora il corteggiatore napoletano è scoppiato anche in lacrime, ecco quello che ha svelato che farà a breve.

Mario Cusitore, la verità a galla: cosa succede ora

Lo speaker radiofonico cercava così l’amore della sua vita: si era legato a Ida Platano, ma ha commesso un passo falso che si è rivelato decisivo. Un momento per conoscere tutta la verità: è scoppiato anche in lacrime dopo l’addio a Uomini e Donne, ecco la verità finalmente a galla per quanto successo.

L’opinionista influencer Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha rivelato dettagli sempre più avvincenti per quanto riguarda la storia amorosa di Mario Cusitore. Nelle ultime ore ha pubblicato un messaggio da parte di un fan che ha spiegato come l’uomo si è detto innamorato ancora di Ida e cercherà di fare il tutto per recuperare il suo rapporto. Mario davvero si è emozionato scoppiando anche in lacrime: Deianira Marzano, invece, non crede minimamente a tutto ciò aggiungendo anche ironicamente che piangeva per le telecamere che non rivedrà più.

Improvvisamente la stessa tronista di Uomini e Donne ha chiesto scusa per essere andata definitivamente via. Un momento delicato per quanto riguarda la sua vita privata visto che ci ha provato fino alla fine a trovare l’amore della sua vita. Ora Mario farà di tutto per riaverla visto che l’ha amata davvero tanto in questi mesi, così almeno dice.