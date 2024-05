Cancro alla bocca, il piccolo segnale nei denti che tutti sottovalutano: ha un’estrema importanza

C’è un sintomo poco conosciuto del cancro alla bocca che potrebbe essere scambiato per un semplice “doloretto” passeggero: ecco come riconoscerlo.

Purtroppo i tumori del cavo orale spesso non vengono riconosciuti, se non quando la malattia è già a uno stadio avanzato, e questo perché i suoi sintomi tendono a essere sottovalutati. La diagnosi precoce di questa grave malattia – in Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.000 casi, più frequenti negli uomini che nelle donne – chiama direttamente in causa la salute dentale.

A riaccendere i riflettori sull’importanza della prevenzione del cancro alla bocca è un’associazione no-profit britannica che si occupa proprio di salute orale. Parlando alla BBC, Nigel Carter – a capo della Oral Health Foundation – ha affermato che “con i servizi di odontoiatria del Servizio sanitario nazionale ridotti a brandelli, temiamo che molte persone affette da cancro alla bocca non riceveranno una diagnosi tempestiva“. Come rimediare?

I segnali “sospetti” del cancro alla bocca

I soggetti affetti da cancro della bocca hanno un tasso di sopravvivenza del 50% se ci sono ritardi nella diagnosi, ma con la diagnosi precoce la malattia diventa molto più curabile e il tasso sale a circa il 90%. Secondo il dottor Carter, dunque, sottoporsi a “visite regolari dal dentista è la chiave per identificare lo stadio iniziale della patologia”. Il problema è che alcuni sintomi potrebbero essere facilmente scambiati per dolore ai denti o alla mascella, o per un altro tipo di problema dentale “minore”, come un senso di intorpidimento alla bocca o alla lingua.

Sta di fatto che negli ultimi anni si è registrato un significativo aumento delle diagnosi di cancro alla bocca, che – lo ricordiamo – può essere causato (anche) dal fumo e da alti livelli di consumo di alcol, ma anche dalla masticazione di tabacco, paan (una preparazione che combina foglie di betel con noce di areca e talvolta anche con tabacco) e “alcuni tipi di infezione da papillomavirus umano (HPV)”.

Più nel dettaglio, livelli più elevati di infezioni da HPV da sesso orale e l’abuso di alcol “sono stati collegati all’aumento” delle diagnosi di cancro alla bocca. Tra gli altri sintomi: un’ulcera persistente, macchie bianche o rosse all’interno della bocca, difficoltà a parlare o una voce che diventa improvvisamente gracchiante e rauca, un nodulo in bocca, sulle labbra, sul collo o alla gola, difficoltà a deglutire e perdita di peso involontaria.

Per ridurre i rischi può essere innanzitutto utile seguire una dieta sana che includa cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, esercizio fisico regolare e poco alcol. Se i sintomi sopra citati persistono per settimane o mesi, è importante consultare il medico in modo che possa procedere a un’eventuale diagnosi il prima possibile.