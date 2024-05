Generosi, empatici e altruisti: se appartenete a questi segni zodiacali siete dei privilegiati

Secondo l’astrologia, ci sono alcuni segni zodiacali che sembrano particolarmente inclini alla nobiltà d’animo: ecco quelli più generosi ed empatici.

Anche se è impossibile stilare una classifica dei segni zodiacali più generosi, in senso non solo materiale, è risaputo che l’astrologia collega alcune costellazioni a uno spiccato senso di amore verso il prossimo, che in alcuni casi può spingersi fino all’abnegazione o al puro atto di disinteressata liberalità. Certo, bisogna comunque basarsi sulle generalizzazioni astrologiche, che non possono perfettamente riflettere le caratteristiche individuali di una persona.

Le tradizioni astrologiche vedono per esempio nel segno dei Pesci innato altruismo, il che non vuol dire che il nato sotto il segno dei Pesci sia per forza pienamente maturo dal punto di vista empatico e capace di preoccuparsi del bene altrui a prescindere dal proprio, senza attendersi nulla in cambio.

Molti Pesci, infatti, si limitano a conciliare il bene proprio con quello altrui: si comportano in pratica da brave persone, evitando però di eccedere in generosità e abnegazione. Ciò succede in base alle esperienze di vita e alla cultura, due fattori che possono in qualsiasi momento mitigare o addirittura negare quella che è l’impronta caratteriale innata, di cui parlano i segni.

In questo senso, tra i segni zodiacali generosi c’è anche il Cancro, che è spesso è interpretato come un prototipo spinoso e un po’ chiuso. Il Cancro, come segno d’acqua, non può che essere generoso, anche se è più portato a limitare questa sua disposizione verso la famiglia o magari a una cerchia ristretta di persone: gli amici più cari, i colleghi, le persone che conosce meglio.

I segni zodiacali più generosi: ecco chi c’è al primo posto

Anche il Leone può dimostrare enorme generosità, soprattutto in amore: quando s’innamorano, i nati sotto il segno del Leone, sanno mettere l’altra persona davvero al primo posto e mostrare enorme empatia. Sono pronti a dare tutto e a struggersi pur di far felice chi hanno vicino.

Il Toro invece sa esprimere magnanimità solo in un certo modo: l’indole è fortemente generosa, ma il più delle volte si esplica solo nei gesti pratici e in un supporto fisico. Da un punto di vista teorico, il Toro è vittima di insicurezze che talvolta lo spingono a limitare ciò che sente e a censurarsi.

A livello creativo, l’Acquario può essere assai altruista e splendido: offre sempre agli amici, è prodigo di consigli e non nega mai tempo e attenzione a chi vuol bene. Poi c’è la Bilancia, che a livello ideale, è tra i segni più generosi dello Zodiaco, questo per via del suo istinto di ingiustizia. La Bilancia soffre nel vedere gli altri star male, interiorizza i disagi altrui. Spesso tale empatia può essere addirittura un limite che si manifesta come ipersensibilità. Anche in senso materiale, la troppa generosità della Bilancia può tradursi in incapacità di proteggersi e badare al proprio.