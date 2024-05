Tumore del colon, i sintomi banali che si sottovalutano sempre: così puoi prenderlo in tempo

Il tumore al colon è uno dei più aggressivi, perché spesso se ne sottovalutano i sintomi. Occorre invece tenera alta la guardia

Il tumore al colon, una forma comune di cancro che coinvolge il tratto digestivo inferiore, è una delle principali cause di morte legate al cancro in tutto il mondo. Riconoscere i sintomi precoci di questa malattia può fare la differenza nel suo trattamento e nel migliorare le prospettive di guarigione. Ecco una panoramica dei sintomi da tenere d’occhio.

Mentre molti dei sintomi che esporremo di qui a breve possono essere causati da condizioni benigne, è importante non ignorarli e sottoporsi a esami diagnostici appropriati, come la colonscopia, per escludere la presenza di un tumore maligno. La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali nel combattere il cancro al colon e migliorare le prospettive di guarigione.

Ovviamente, come sempre accade quando affrontiamo questi temi sanitari così delicati, vogliamo sottolineare che ciò che scriviamo non vuole, né può, in alcun modo, sostituirsi a un confronto con persone competenti, come medici e specialisti della salute.

Tumore al colon: i sintomi da non sottovalutare

Diarrea o stipsi persistenti senza apparente causa, specialmente se accompagnati da un cambiamento nella consistenza delle feci. Sangue nelle feci o sanguinamento rettale, che può apparire come sangue rosso brillante nelle feci o come feci scure e alquanto maleodoranti (melena). Dolore addominale persistente, crampi o disagio che non è alleviato dalle normali abitudini di svuotamento dell’intestino o passa dopo la defecazione.

Sensazione di non aver completamente svuotato l’intestino dopo una evacuazione intestinale. Perdita di peso non spiegata o improvvisa, che può essere accompagnata da una diminuzione dell’appetito o una sensazione di sazietà precoce.

Il nostro corpo lancia segnali, ma anche sensazioni. Affaticamento generale o sensazione di debolezza persistente, che non migliora con il riposo. Sintomi di anemia, come pallore della pelle, stanchezza e debolezza, che possono essere causati dalla perdita cronica di sangue attraverso il tratto gastrointestinale. Intolleranza a determinati alimenti o cambiamenti nelle preferenze alimentari, che possono essere causati da una parziale ostruzione del colon. Sensazione di pienezza o gonfiore addominale, che può essere accompagnata dalla presenza di una massa palpabile nell’addome.

Sono solo alcuni dei segnali che ci lancia il corpo. Riconoscere questi sintomi precoci e consultare tempestivamente un medico per una valutazione è fondamentale per una diagnosi precoce e un trattamento efficace del tumore al colon.