Test astronomico: metti alla prova le tue conoscenze e cerca di dare la risposta corretta

Quanto ne sai di astronomia? Se ti ritieni un esperto allora prova a rispondere correttamente a questa domanda sul Sistema solare.

L’astronomia è sicuramente tra le scienze che suscita più interesse e curiosità tra tutti, anche perché l’Universo che ci circonda è in continua espansione e si scoprono sempre nuovi dettagli sui corpi celesti che vi sono al suo interno. Il Sistema solare, ad esempio, è un insieme di pianeti e altri elementi che conosciamo da anni, ma che ancora oggi interessa gli scienziati che tuttora scoprono diverse novità grazie alle strumentazioni più moderne.

I pianeti del Sistema solare, come accennato, suscitano tanto interesse perché sono lontani da noi, ma allo stesso tempo così vicini grazie agli studi da parte degli astronomi: i corpi celesti più vicini, come Marte o la Luna, sono studiati da tantissimi anni e hanno pochi segreti da nascondere, mentre quelli più lontani in termini di anni luce potrebbero ancora nascondere delle sorprese. Non tutti sanno che però ogni pianeta ha le sue caratteristiche chimiche e fisiche, come ad esempio la velocità ed è curioso scoprire qual è il pianeta più veloce del Sistema solare.

Il pianeta più veloce del Sistema solare: la risposta non è scontata

I pianeti, sia quelli del nostro Sistema solare sia gli esopianeti (ovvero quelli al di fuori del nostro sistema), hanno delle caratteristiche intrinseche come la grandezza, la conformazione, la distanza dal Sole, la lunghezza dell’orbita e tanto altro ancora: tra queste peculiarità c’è anche la velocità dato che i pianeti, così come la nostra Terra, si muovono nello spazio con un moto rotatorio intorno al proprio asse e un moto di rivoluzione seguendo l’orbita intorno alla stella centrale del sistema ovvero il Sole.

Quando si parla di velocità di un pianeta ci si riferisce solamente al moto di rivoluzione intorno al Sole, ovvero la sua velocità nel percorrere l’intera orbita che è direttamente proporzionale alla durata del giorno su quel determinato pianeta. Ad esempio sappiamo che la Terra impiega circa 365 giorni per compiere un giro completo intorno al Sole e lo fa con una velocità di 29,78 km/s.

Dato che il Sole non è un pianeta e dunque va automaticamente esclusa come risposta tra le tre opzioni, resta da capire chi è più veloce tra Mercurio e Saturno: per scoprire la risposta ci possono essere due strade, ovvero capire quanto dura un anno su entrambi i pianeti e anche ragionare sul loro nome che può fornire un indizio molto importante.

Mercurio ha il nome derivante dal messaggero degli dei (chiamato Hermes dai greci) ed è dunque caratterizzato proprio dalla velocità: questo pianeta infatti ha una velocità di 47,4 km/s e riesce a percorrere l’intera orbita intorno al Sole in 88 giorni, dunque praticamente 4 volte più veloce rispetto alla Terra.