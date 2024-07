Funziona! Non ho più visto una blatta avvicinarsi a casa mia da quando uso questo metodo

La soluzione al problema delle blatte in casa: ecco il metodo davvero efficace e risolutivo per debellarle e impedire il loro ingresso.

In particolare nei mesi estivi c’è un problema che affligge molte persone: si tratta della presenza delle blatte in casa, che si introducono facilmente dal momento che porte, finestre e ingressi sono spesso aperti. Che ci sia una vera infestazione o che se ne veda qualcuna episodicamente è bene pensare a come eliminarle ed evitare la loro entrata nella nostra abitazione.

Le blatte creano quasi a tutti un istintivo senso di repulsione anche molto forte, quando si vede uno di questi piccoli e brutti animaletti spesso ci sono reazioni a dir poco di terrore. Non è per niente piacevole ritrovarsi a dover eliminare una o più blatte per cui è bene pensare a soluzioni efficaci per risolvere questo increscioso inconveniente.

Sicuramente esistono le sostanze chimiche apposite, facilmente reperibili in commercio in tutti i supermercati, per abbattere le blatte e cercare di prevenire il loro avvicinamento. Ma spesso non sono nemmeno tanto efficaci e comunque se non si vuol fare ricorso a prodotti che possono risultare nocivi per la salute umana è bene puntare su soluzioni naturali. Fortunatamente ci sono e questo metodo è davvero risolutivo.

Il metodo che funziona per combattere l’invasione delle blatte

Chiamate anche scarafaggi, le blatte sono spesso attirate dallo sporco, per cui una buona igienizzazione della casa è il primo passo per prevenire il loro ingresso. Per tenerle alla larga ci sono poi metodi naturali assolutamente da usare in un’ottica di ecosostenibilità sempre più diffusa e tanto necessaria.

Affidarsi all’efficacia di prodotti completamente naturali e perciò innocui per la salute umana è importante e per sconfiggere le insidiose blatte viene in aiuto un semplicissimo ingrediente di uso comune in cucina. Si tratta di un frutto, nello specifico di un agrume: è il limone.

Ottimo alleato, il limone serve a scopo preventivo, per tenere lontani i fastidiosi scarafaggi. L’odore del limone infatti funziona come repellente per questi piccoli animali che non lo sopportano e per questo non saranno attratti da un ambiente dove percepiscono questa profumazione.

Si può usare l’odore del limone inserendolo nei prodotti per la pulizia della casa così che tutta l’abitazione emanerà questo fresco e intenso profumo, peraltro piacevole per noi umani. Oltre a lavare il pavimento con un detergente che profuma di limone si può fare anche un’altra cosa.

Il metodo super efficace consiste nello spargere qua e là bucce di limone. Bisogna solo ricordarsi di sostituirle dopo un po’ di giorni quando sono diventate secche e metterne sempre di fresche. È un rimedio ecologico, estremamente economico e che funziona alla grande.