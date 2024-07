Mani e piedi intorpiditi, spesso viene ignorato questo campanello d’allarme: ecco quando devi davvero preoccuparti

In questo articolo parliamo di mani e piedi intorpiditi, e perché non bisogna ignorare questi sintomi. Quando che c’è da preoccuparsi

Il corpo è una macchina che funziona molto bene, e che è in grado di fornirci segnali per comprendere quando si ha un disturbo. Alcuni sintomi sono più chiari, altri meno, ma poi sta a noi percepirli ed eseguire ulteriori controlli.

A volte capita di sentire che c’è qualcosa che non va nel corpo, e si tende a ignorare la cosa. Di solito, lo si fa soprattutto se è una cosa passeggera. Chiaramente, se i sintomi persistono, non si può continuare a soprassedere, per cui è bene intervenire per effettuare un controllo.

Ci sono dei segnali, come ad esempio l’intorpidimento di mani e piedi, che possono capitare, ma è bene tenerli sotto controllo. Di solito, il formicolio, l’intorpidimento, sono sintomi che si manifestano quando si sta per troppo tempo in una determinata posizione. In questi casi, si manifesta una perdita temporanea di sensibilità a mani e piedi.

Il formicolio a mani e piedi può essere frequente, per cui non bisogna preoccuparsi. Ma c’è una situazione in cui invece, bisogna intervenire al più presto.

Formicolio, intorpidimento di mani e piedi, quando è necessario preoccuparsi e agire

Ogni situazione può essere diversa, ed è per questo che, caso per caso, si studiano gli interventi più adatti.

Nel caso del formicolio a mani e piedi, non c’è da preoccuparsi, a meno che non vi siano ulteriori sintomi a esso collegati. È molto importante, infatti, prestare attenzione a questi segnali. Bisogna osservare quanto dura l’intorpidimento, quanto spesso si verifica, e soprattutto se si diffonde in tutto il corpo. Questi tre sono gli indicatori per misurare il livello del disturbo.

Tra i sintomi di cui bisognerebbe preoccuparsi ci sono la perdita di sensibilità, cambiamento di temperatura delle mani e lo stesso per ciò che concerne il colore delle proprie dita. Non si riesce a reggersi in piedi, e una significativa perdita di forza. Inoltre, non si ha più sensibilità su viso e corpo.

Quando si manifestano questi sintomi, è necessario recarsi subito in pronto soccorso, soprattutto se comincia improvvisamente ed è intenso. E soprattutto, se tali sintomi si manifestano con mal di testa, vertigini, ci si sente svenire e non si riesce a parlare. Saranno i medici ad adottare la giusta terapia.