Il primo sintomo del tumore al cervello viene spesso ignorato: il dettaglio da non sottovalutare

Alcuni sintomi sono immediatamente individualizzanti. Ma ce n’è uno, molto comune, che può indicare l’esistenza di un tumore al cervello

Il tumore al cervello rimane una delle sfide più complesse in campo oncologico. Questo perché il cervello, tra i vari organi del nostro corpo, è quello che, ancora oggi, ci nasconde più segreti. Per combattere efficacemente la lotta contro questo male, occorre investire sulla prevenzione. Iniziando col riconoscere i primi sintomi, quelli iniziali e che spesso, invece, consideriamo delle sciocchezze.

Un tumore al cervello è una massa di cellule anomale che si sviluppa nel tessuto cerebrale. I tumori cerebrali possono essere benigni (non cancerosi) o maligni (cancerosi), con quest’ultimi che rappresentano un rischio maggiore per la salute a causa della loro tendenza a crescere rapidamente e a invadere i tessuti circostanti.

La diagnosi di un tumore al cervello richiede una serie di test e valutazioni. Un esame neurologico è, solitamente, il primo che viene effettuato. Ma, tra gli esami strumentali, fondamentali per verificare l’esistenza o meno di una massa sono la risonanza magnetica e la TAC.

Evidentemente, il modo in cui trattare il tumore varia in base alle dimensioni della massa stessa e allo stadio di avanzamento. Si può quindi optare per la chemioterapia, per la radioterapia mirata e, in casi estremi, per l’intervento chirurgico che, però, vista la delicatezza della zona, può sempre portare a delle variabili impreviste.

Il sintomo sottovalutato del tumore al cervello

In generale, ancor di più che per altre patologie neoplastiche e oncologiche, il tumore al cervello richiede una tempestività nella diagnosi che solo un paziente attento può arrivare ad avere. E, allora, il consulto con un medico o uno specialista va richiesto ed effettuato all’insorgere dei primi sintomi. Anche quelli considerati più insignificanti.

Tra i sintomi più comuni troviamo quelli neurologici, quali difficoltà a parlare, problemi di equilibrio, debolezza in un lato del corpo o perdita della vista. Ma anche problemi di tipo cognitivo, quali difficoltà di memoria, confusione o alterazioni nella capacità di giudizio. Il cervello, poi, influenza anche la nostra personalità, quindi se notiamo cambiamenti come irritabilità, depressione o cambiamenti nel modo di agire è il momento di effettuare dei controlli. Anche episodi di epilessia senza una storia precedente sono dei sintomi individualizzanti.

Ma questi, se vogliamo, sono dei sintomi che, immediatamente, farebbero insospettire chiunque. Cosa ben diversa per un “banale” mal di testa. Molti ne soffrono. Spesso è un malessere passeggero, ma se l’emicrania è persistente, non passa con gli analgesici e si focalizza soprattutto al mattino o durante l’attività fisica, quello può essere il primo segnale del tumore al cervello.