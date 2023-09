Asparagi, ti fanno benissimo alla salute per questi 9 motivi svelati dai medici: e puoi averli sempre a casa tua con questo trucco

Gli asparagi fanno benissimo alla salute per 9 motivi pazzeschi: ecco perché dovresti sempre averne un po’ in casa!

Gli ortaggi e le verdure fanno molto bene all’organismo dell’essere umano e questa non è una novità. In particolare, un bel mazzo di asparagi, che siano bianchi, violetti o i classici verdi, è ottimo da mangiare grazie alle innumerevoli proprietà.

Gli asparagi sono tra i grandi protagonisti della dieta mediterranea essendo una verdura. La pianta erbacea, grazie al suo sapore forte e intenso, è perfetta da utilizzare in cucina per realizzare varie pietanze: c’è chi l’accompagna a un contorno e chi la gradisce come condimento per la pasta.

Un dato importante da conoscere è che gli asparagi fanno molto bene alla salute e per questo sono consigliati da nutrizionisti e dietologi. In particolare, i medici hanno svelato 9 motivi per il quale bisognerebbe consumarli abitualmente.

9 motivi incredibili per cui si dovrebbero mangiare gli asparagi

Gli asparagi sono stagionali, quindi non si trovano sempre in commercio. Tuttavia, quando è tempo è bene consumarne in gran quantità proprio per sfruttare tutti i loro benefici. I medici ne hanno indicati nove.

Diuretici e depuranti: gli asparagi sono perfetti per chi è a dieta. Ipocalorici: hanno solamente 25 calorie per 100 g, quindi adatti a tutte le diete. Ricchi di acido folico: perfetti per le donne in gravidanza e anche per chi soffre di anemia. Anti-cellulite: grazie ai tanti sali minerali sono degli alleati perfetti contro la ritenzione idrica. Stimolano circolazione e regolarizza la pressione: quindi ottimi per coloro che sono ipertesi. Ricchi di antiossidanti: gli asparagi hanno anche un importante effetto antinfiammatorio. Amici di pelle e fegato: gli asparagi stimolano le funzioni epatiche e hanno una funzione protettiva per la pelle. Combattono la stipsi: le fibre degli asparagi stimolano le funzioni intestinali. Regolano gli zuccheri: gli asparagi regolano gli zuccheri nel sangue.

Coltivare gli asparagi a casa

Per chi ama mangiare gli asparagi e ha un bel giardino può tranquillamente coltivarli a casa ed averli a disposizione sempre, senza doverli andare a comprare. C’è da dire che ci sono due modi per procedere alla coltivazione: