I cibi che ci impediscono di vincere lo stress: parlano gli scienziati

Lo stress è deleterio per la nostra salute mentale. Possiamo combatterla con l’alimentazione: ecco cosa non mangiare.

Non immaginiamo nemmeno quanto lo stress possa colpire la nostra salute mentale in negativo. A lungo termine i suoi effetti sono davvero dannosi, non è difficile rimanere completamente inglobati e distrutti psicologicamente da questa condizione che vivono fin troppe persone. Sono tantissime le persone, infatti, che vivono con questo fardello sulle spalle ogni giorno senza sapere bene come fare, come guarire e come uscirne.

Sicuramente la terapia è la strada più indicata. Ci sono dei professionisti che si possono occupare di noi e delle nostre esigenze. Ma possiamo anche fare qualcosa per noi stessi a partire dal quotidiano, a partire, ad esempio, dall’alimentazione e dalla tavola. Ci sono alcuni cibi che proprio non dobbiamo consumare se stiamo cercando di combattere lo stress. Ecco cosa fare e che cosa, invece, non fare.

Cosa fare e non fare a tavola per combattere lo stress: tutte le regole da rispettare

Ci sono alcuni cibi che proprio non ci fanno del bene contro lo stress, che sono controproducenti e che magari, invece, pensiamo ci possano aiutare a superare le ansie e le preoccupazioni quotidiane. Sono i cosiddetti comfort food: tutti quei cibi a cui ci attacchiamo naturalmente quando siamo stressati ma che in realtà non fanno altro che peggiorare la situazione.

Uno di questi è la pizza. La pizza è davvero uno dei migliori e più diffusi comfort food che esistano al mondo. Eppure non è la strada giusta quando stai cercando un modo per migliorare e sentirti meglio in un periodo particolarmente stressante. Ed ecco che cerchiamo altro, magari un pacchetto di patatine? Un piatto di pasta? Dolci? Snack confezionati?

Tutto questo è sbagliato! Quello che stiamo in realtà facendo è impedire al nostro corpo di recuperare le energie necessarie per combattere lo stress. Sono tutti cibi che aumentano la pressione del sangue – perché spesso ricchi di iodio, di sale, di grassi idrogenati – e di conseguenza il battito cardiaco. Tutto molto sbagliato se stai cercando di guarire dall’ansia e dallo stress.

Ma se il problema persiste ed è grave, rivolgiti prima possibile ad un terapista. La strada migliore per prenderti cura di te stesso con un professionista che possa seguirti e possa farti raggiungere i tuoi obiettivi.