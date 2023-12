Il duro scontro quando morì Elisabetta: l’odio profondo tra Carlo e William nasce da lì

La crisi nella famiglia reale dei Windsor non riguarda solo Carlo e Harry, ma il sovrano ha dei dissapori anche il figlio William, il suo erede al trono.

La monarchia è cambiata considerevolmente dal momento in cui la Regina Elisabetta è deceduta, Carlo sta cercando di lasciare il segno, pur essendo consapevole che il suo regno verrà ricordato come un periodo di transizione prima che arrivi William al trono.

Non è un mistero, infatti, che molti inglesi avrebbero preferito che Carlo abdicasse in favore del figlio, tutto questo per non vedere Camilla nel ruolo di Regina Consorte, titolo che un tempo doveva ereditare Diana. I dissapori tra il sovrano e il figlio maggiore però sono cominciati diverso tempo prima, proprio durante i funerali di Elisabetta II quando William ha messo in atto un grave scacco matto nei confronti del padre.

Il duro scontro tra William e Carlo durante il giorno dei funerali di Elisabetta II

Durante le ultime settimane stanno creando parecchio scalpore le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Omid Scobie, parlando dei retroscena della famiglia reale e del clima di tensione che si respira a Buckingham Palace. Carlo III sa di essere una figura marginale nella storia della Royal Family, motivo per cui nel tempo è diventato invidioso di Harry che ha costruito una nuova “libera” vita e di William che da quando ha ricevuto il titolo di Principe del Galles si atteggia a Re, quasi fosse pronto a rubare la corona al padre senza nemmeno rendersene conto.

Secondo quanto reso noto da Scobie e da altre persone vicine a Palazzo Reale, sembrerebbe che proprio il giorno dei funerali della Regina Elisabetta II William è stato in grado di mettere in imbarazzo Carlo III, già evidentemente stressato per essere appena diventato il Re della nazione. A infastidire il sovrano, dunque, sarebbero stati i 6 minuti di attesa in carrozza aspettando l’arrivo degli alti membri della famiglia reale inglese, in particolar modo William.

Il sovrano in quell’occasione ha subito manifestato il suo dissenso, ma William ha trovato il modo di anticiparlo mettendolo anche in imbarazzo: “Un portavoce di William si è affrettato a intervenire per spiegare che era stata la carrozza di Carlo a partire troppo presto, con il risultato di arrivare in anticipo. Ancora una volta le narrazioni delle due famiglie si contrastano tra loro“.

Carlo già spodestato da William?

Carlo III, con l’aiuto di Camilla, sta cercando di mettere in secondo piano William e Kate che, invece, sono acclamati dalla folla ovunque vadano. I Principi del Galles pare che stiano facendo le prove generali per quando prenderanno il posto dell’attuale sovrano, con la consapevolezza di ottenere la “corona” con un pregresso alle spalle di successo considerando che il popolo li vorrebbe già adesso sul trono.

Questa atmosfera di competizione e tensione si respira costantemente a Buckingham Palace, resa ancora più difficile da gestire dopo le dichiarazioni di Omid Scobie: “Non c’è mai stato un momento in cui Carlo abbia contestato sua madre… ma William è diverso. È ansioso di affermarci come uomo indipendente, non lasciando al padre lo spazio che Carlo ha dato alla Regina“.