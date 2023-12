Leggi tutte le mattine l’Oroscopo? Allora devi conoscere le 5 cose di cui nessuno ti ha mai parlato

Sei un’appassionata di Oroscopo e lo leggi ogni giorno? Allora devi assolutamente sapere 5 cose importantissime.

Molti di noi leggono l’Oroscopo ogni mattina ma ci sono cose che nessuno svela e che noi non conosciamo. Gli esperti di astrologia hanno rivelato 5 segreti importantissimi.

C’è chi lo legge per passare il tempo, chi per curiosità e chi ci crede in modo assoluto. Fatto sta che quasi tutti, almeno ogni tanto, diamo una sbirciatina all’oroscopo per scoprire quali sorprese le stelle ci riservano. Tutti conosciamo il nostro segno zodiacale, qualcuno conosce anche il suo ascendente. I più bravi, infine, conoscono la propria carta astrologica nei minimi dettagli.

Tuttavia, sui normali quotidiani che tutti consultiamo per leggere l’oroscopo, non vengono specificati aspetti importantissimi e che possono fare un’enorme differenza nella vita di ogni giorno. Se sei un’appassionata di oroscopo e di astrologia allora devi assolutamente conoscere 5 segreti rivelati dai maggiori esperti. Si tratta di cose che nessuno ti ha mai detto ma che devi sapere.

Oroscopo: 5 cose che devi assolutamente conoscere

L’oroscopo non va mai letto in modo superficiale e, oltre al proprio segno zodiacale, bisogna anche tenere in considerazione il nostro ascendente e, soprattutto, i movimenti dei Pianeti. Se l’oroscopo è la tua passione allora devi assolutamente conoscere i 5 segreti che ti elencheremo di seguito.

Per prima cosa devi sapere che i segni zodiacali non sono 12 come tutti abbiamo sempre creduto. Questa cosa ti sconvolgerà ma devi sapere che in realtà i segni zodiacali sono soltanto 6. Infatti i segni opposti – Ariete e Bilancia, Toro e Scorpione, Gemelli e Sagittario, Cancro e Capricorno, Leone e Acquario, Vergine e Pesci, rappresentano i due volti di un unico segno. Rappresentano le energie opposte e complementari Yin e Yang.

Il secondo segreto che non puoi non conoscere: non è vero che gli Egizi hanno appreso l’astrologia dai Babilonesi. Il popolo egizio studiava gli astri già da moltissimo tempo. Terza verità che nessuno ti ha mai detto: è vero che Mercurio governa il segno della Vergine ma questo segno zodiacale, che rappresenta l’intelligenza e l’arguzia, ha il suo dominio perfetto e trova la sua espressione più compiuta nel segno dell’Acquario. Per questa ragione le persone nate sotto il segno dell’Acquario hanno un grande acume e spesso sono degli avanguardisti.

Quarto segreto che devi conoscere: Venere e Giove si completano. Venere rappresenta la nascita ma è Giove che permette alla natura di riprodursi e di prosperare. Infine il quinto e ultimo segreto astrologico che devi sapere è questo: tutti gli eventi della nostra vita dipendono dalla Luna e da Mercurio. La Luna impiega 28 giorni a fare una rotazione completa attorno alla Terra mentre Mercurio impiega 28 anni. Dalla Luna dipendono gli eventi di ogni giorno mentre da Mercurio dipendono gli eventi grandi e importanti.