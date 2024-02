Un bacio scatena l’addio: il colpo di scena a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è scattata la polemica, soprattutto per il comportamento di una tronista che non si sarebbe comportata onestamente col cavaliere.

Non c’è armonia, nelle ultime puntate del dating condotto da Maria De Filippi. Nonostante tutta la buona volontà, infatti, c’è chi continua a scartare le avances e blocca di fatto ogni possibilità di instaurare un rapporto.

Molti si chiedono come mai, allora, cavalieri e dame si presentino alla trasmissione se poi di fatto c’è sempre qualcosa che non va. Ecco le ultime news.

Uomini e Donne, l’ennesimo rifiuto e il bacio che hanno fatto scattare il “tutti contro di lei”

I protagonisti di questa ultima vicenda sono Sergio e Tiziana, che hanno effettuato due uscite insieme, ma nell’ultimo confronto è andato tutto storto.

Sergio è un uomo separato con due figli, Tiziana cerca una relazione seria e non ha – dice – grandi pretese. Tiziana spiega davanti alle telecamere di “cercare un uomo più o meno suo coetaneo, serio, e non per forza ricco, al contrario di quello che potrebbero pensare, ma con un lavoro normale“.

Alle domande di Maria, che chiedeva alla “coppia” com’erano andate le serate insieme, Sergio risponde che si è trovato “abbastanza bene”, che ha trascorso dei momenti piacevoli con l’affascinante Tiziana, e che sperava che la conoscenza potesse approfondirsi.

Tiziana, invece, già dai primi istanti mostra con il messaggio del corpo, dunque col linguaggio non verbale, di non essere assolutamente interessata a Sergio. Tant’è che quando è stata interpellata ha detto chiaramente che “non è scattata la scintilla“.

A questo punto si scatena la polemica. Tiziana viene accusata di dare il “due di picche” a chiunque. Tina le chiede proprio se abbia qualche frequentazione al di fuori della trasmissione, perché non è possibile che nessun cavaliere sia andato bene fino ad ora. Tiziana si difende, affermando che in realtà il suo comportamento è sincero, e non vuole illudere nessuno.

Sergio fa capire chiaramente che avrebbe baciato volentieri Tiziana, che ha gentilmente glissato. Ma proprio quando si parla del bacio, interviene Patrizia accusando Sergio di essere un “dongiovanni da quattro soldi”, perché aveva provato a baciare anche lei, di sotterfugio, per poi ignorarla una volta rientrati in trasmissione.

Patrizia non ci sta ad ascoltare le scuse di Sergio e gli dice chiaramente “sei un falso, sei finto“, e a quel punto Tiziana cerca di difendere Sergio, ma solo per “educazione”. Tanto più che ricorda a Tina che le basta “un’uscita per capire se la conoscenza andrebbe approfondita oppure no“. Sergio, insomma, è stato tradito dai suoi stessi baci e da un atteggiamento che non convince.