Doloroso addio al Grande Fratello: le parole fanno malissimo, lacrime inarrestabili

Per la gieffina l’addio è stato molto doloroso al Grande Fratello, le lacrime nella casa più spiata d’Italia erano inarrestabili, cosa è successo.

Mancano ormai poche settimane alla finale dell’attuale edizione del Grande Fratello ma continuano ad essere tanti i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia e sono tantissimi i telespettatori curiosi di scoprire cos’altro succederà.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un doloroso addio che ha catturato non poco l’attenzione, i concorrenti non riuscivano a smettere di piangere.

Davanti alle telecamere del noto reality sono nati molti amori nelle varie edizioni, c’è anche chi ha messo fine alla propria relazione e chi ha avuto la possibilità di riconciliarsi. Qualche mese fa Perla Vatiero è approdata proprio per avere dei confronti con l’ex fidanzato Mirko Brunetti, i due si erano detti addio durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Al Grande Fratello hanno chiarito molte cose che avevano lasciato in sospeso, ma proprio quando si stavano riavvicinando lui è stato eliminato. Fuori dalla casa l’ex gieffino ha capito di non essere più innamorato di Greta e ha avuto modo di riflettere sul suo rapporto con Perla. Più volte i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi e nel giorno di San Valentino la produzione del reality ha dato la possibilità a Mirko di tornare nella casa per qualche giorno.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto modo di confrontarsi ancora nella casa, per capire se c’è qualche speranza per il loro amore. In molti speravano di vedere la riconciliazione in diretta ma non è successo nulla tra loro, all’improvviso lui ha lasciato la casa senza salutare nessuno, nemmeno l’ex fidanzata. Prima di andare via però le ha scritto una lettera e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre scriveva. Tra le varie cose ha scritto: “Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te.”

Mirko scrive una lettera a Perla e lascia il GF, lacrime inarrestabili nella casa

La gieffina ha scoperto che l’ex fidanzato era uscito non appena ha trovato la lettera, mentre leggeva ciò che le ha scritto nemmeno lei è riuscita a trattenere le lacrime. Ai suoi compagni di avventura ha ammesso di esserci rimasta molto male perché non ha avuto nemmeno la possibilità di salutarlo e abbracciarlo.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello i due hanno avuto la possibilità di rivedersi dopo lo ‘strano’ addio e questa volta c’è stato finalmente il lieto fine. Mirko Brunetti e Perla Vatiero in lacrime si sono abbracciati e non hanno più avuto dubbi, entrambi infatti desiderano concedere un’altra chance al loro amore.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia si sono lasciati andare ad un dolce e romantico bacio, ufficializzando così il loro ritorno di fiamma. Dovranno adesso aspettare la fine del reality per riconciliarsi e godersi dopo mesi la loro relazione. Intanto i loro tantissimi fan sul web si sono detti al settimo cielo, non vedevano infatti l’ora di rivederli insieme come coppia.