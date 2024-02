Devi assolutamente regolare così la manopola del frigorifero: a fine mese noterai il grosso risparmio in bolletta

Vuoi risparmiare a fine mese sulla bolletta? Ecco allora come devi regolare la manopola del frigorifero: sarà davvero semplicissimo!

Sono ormai diversi anni, circa 4 più o meno, che la crisi economica italiana sembra essere sempre più profonda. Ogni anno c’è una novità di mezzo che non fa risollevare il nostro Paese, ma che anzi sembra gettarlo sempre più nello sconforto più totale. Ebbene, il rincaro energetico è stato, ed è ancora, quello più pesante da superare. Ancora oggi le bollette sembrano essere sempre più alte e non si vede una via d’uscita.

Ma con alcuni piccoli accorgimenti si possono avere grandi vantaggi e sicuramente evitare che aumenti sempre più. Uno di questi potrebbe dipendere dal frigorifero: regolando in questo modo la manopola dell’elettrodomestico, il risparmio sarà notevole.

Risparmia a fine mese sulla bolletta: ecco cosa devi fare

Sicuramente su tutti gli elettrodomestici presenti in casa, quello a cui non possiamo rinunciare è il frigorifero. Quest’ultimo è necessario affinché tutto venga conservato nel migliore dei modi. Non possiamo di certo spegnere la spina, né staccarla, perché andremmo a rovinare completamente il cibo che vi è al suo interno, creando grandi danni soprattutto al nostro portafogli.

Quest’ultimo, però, come tutti gli elettrodomestici presenti in casa, fa sì che la bolletta, a fine mese, tenda ad aumentare. Ma, nonostante non possa essere spento totalmente, c’è sempre qualche trucchetto che ci fa risparmiare un bel po’ di denaro. Quest’ultimo riguarda la regolazione della manopola della temperatura. Vediamolo insieme, meglio, nel dettaglio.

Ci sono, ovviamente, due tipi di frigorifero presenti in commercio e nelle nostre case. Uno un po’ più datato in cui vi è la presenza, all’interno del frigorifero stesso, di una manopola, su cui vi sono inseriti i gradi che vanno da 1 a 6-7. Ovviamente, se desideriamo avere una temperatura perfetta e soprattutto risparmiare sulla bolletta, quest’ultima dovrebbe essere selezionata al centro. Ma possiamo variare anche in base alla stagione, ricordandoci però di non esagerare e creare un enorme sbalzo termico.

Per quelli nuovi, che invece hanno la presenza di un display sul frigo esterno, sul quale vi sono selezionate sia la temperatura che i gradi del frigorifero, è bene tenerlo sempre intorno ai 5-6°. In questo modo il frigorifero raggiungerà una temperatura ideale che riesca a tenere fresco il tutto, ma allo stesso tempo non faccia alzare di molto la bolletta. Sia nel caso in cui la temperatura dovesse essere troppo fredda o un po’ più calda di queste indicate, ci ritroveremo ad avere un aumento della bolletta, in quanto lo ‘spreco’ di energia per utilizzare il frigo, sarà maggiore.