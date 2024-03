Ictus, le (semplici) cose da fare assolutamente per evitarlo

L’ictus è una delle malattie più gravi in quanto può causare la morte: ecco cosa fare assolutamente per evitarlo.

La prevenzione è sempre la migliore arma che abbiamo contro ogni tipo di malattia, ecco allora cosa dobbiamo fare assolutamente per evitarlo. Ci sono alcune strategie molto efficaci per evitare di avere un ictus: ecco allora cosa bisogna fare e cosa assolutamente evitare.

Per prevenire un ictus quello che è più efficace è iniziare ad avere determinati comportamenti molto prima che compaia. Avere un atteggiamento di prevenzione quando si sta ancora bene è la migliore arma che abbiamo per evitare malattie molto gravi come questa. La strategia di prevenzione è consigliabile quindi periodicamente attraverso visite di controllo presso il medico di base che potrà fare un profilo di rischio vascolare.

Come prevenire un ictus, ecco cosa fare e cosa non fare assolutamente per evitarlo

Alcune indicazioni per evitare un ictus possono sembrare delle banalità, accortezze da avere nella vita in generale per stare bene in salute eppure in molte situazioni bisogna ancora specificare. Per evitare il rischio di ictus la prima cosa da fare è smettere di fumare assolutamente. Molto importante è praticare attività fisica moderata ogni giorno, anche solo camminando a passo spedito per mezz’ora. Se non si può ogni giorno, basta faro anche la maggior parte dei giorni della settimana. Fare un’alimentazione sana è essenziale non solo per non prendere peso infatti la riunione del peso ha un effetto positivo sulla pressione arteriosa, sui grassi nel sangue e sul diabete, ma anche sullo stato di salute generico. Bisogna assolutamente ridurre il consumo di grassi animali, e aumentare quello di frutta, verdura, cereali integrali e legumi che contengono antiossidanti e vitamine. Ottima fonte di proteine anche il pesce.

Per ridurre il rischio di contrarre malattie come l’ictus chiaramente bisognerà evitare l’assunzione di alcol. Un calice di vino a settimana è consentito, ma non bisogna eccedere o almeno tentare di non consumarne affatto potrebbe essere una soluzione perfetta. Il sale è uno dei mali assoluti per tutti, ma soprattuto per chi ha problemi di pressione arteriosa. Meno di 6 grammi al giorno sono consigliati in questi casi.

Nei soggetti con ipertensione arteriosa è anche fondamentale controllare la pressione con i macchinari e usare farmaci antiperensivi. Controllaer periodicamente la glicemia e fare attenzione alla fibrizzalione atriale, per la quale è indicato assumere farmaci anticoagulanti ovviamente con l’ausilio di un medico curante.