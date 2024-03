Gastrite, un esperto di nutrizione ha svelato i frutti che non devono mancare mai nella tua dieta

Ci sono dei frutti che, se consumati con costanza, possono aiutare a limitare i sintomi della gastrite. Ecco di quali si tratta.

La gastrite è un disturbo davvero diffuso. Sempre più persone si recano dal medico lamentando fastidiosi dolori allo stomaco. I sintomi possono essere diversi, tuttavia, una visita dal gastroenterologo, in questi casi, è indispensabile. Oltre a una terapia mirata, solitamente, viene prescritta anche una dieta efficace.

Determinati cibi, infatti, possono peggiorare tale condizione. Altri, al contrario, sono in grado di portare grandi benefici. L’esperta Sheila Castiñeira ha fornito dei consigli preziosi sugli elementi da consumare. In particolare, si è concentrata sulla frutta. A parer suo, ci sono dei prodotti che non devono mai mancare perché possono aiutare davvero lo stomaco. Ecco di quali si tratta.

La frutta da mangiare in presenza di gastrite: i consigli della nutrizionista

La gastrite è una malattia che dipende da tanti fattori diversi. Si tratta di un’infiammazione che colpisce lo stomaco in modo più o meno aggressivo. Ne esistono diverse forme e solo la gastroscopia è in grado di tipizzarle. Tra i sintomi più comuni è possibile trovare dolore, bruciore, nausea e vomito. Lo stomaco, infatti, in questi casi, non riesce più a difendersi dai succhi gastrici.

L’acido prende il sopravvento, dando vita a episodi davvero sgradevoli. I medici possono avvalersi di diverse terapie. Alcuni di loro decidono anche di sottoporre i pazienti all’esame dell’Helicobacter Pylori per scongiurare la presenza di tale batterio.

Sheila Castiñeira, nei panni di esperta della nutrizione, ha dato qualche suggerimento importante su come comportarsi. Ha parlato della dieta da seguire e dei frutti da consumare. Sono tante le persone che, a causa dei dolori, preferiscono evitare tale categoria. Temono di peggiorare i fastidi e di aumentare l’acido presente nello stomaco. In realtà, non bisogna demonizzare tutta la frutta. Ecco cosa non bisognerebbe mai togliere dalla propria dieta: