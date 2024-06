Quanto dura la carne in freezer? Fate attenzione alle parole del dottore

Vi siete chiesti quanto dura la carne in freezer? Ecco le parole del dottore, così sarete certi di non rischiare nulla a livello di salute.

Il freezer è diventato negli ultimi anni un potente alleato da avere in cucina. Si tratta di un comodo elettrodomestico dove poter congelare alimenti da consumare più avanti. Pensate per esempio al pane, o al sugo che avete preparato la domenica e che è avanzata. E perché no anche il pesce o la carne, ossia l’alimento che per eccellenza tende a venire messo nel freezer.

Occhio però, perché ci sono alcune tempistiche che vanno sempre rispettate per non rischiare nulla. In particolare, esistono dei consigli forniti da alcuni esperti che dovreste segnarvi oggi stesso. In questo modo, avrete la certezza di poter mangiare carne sempre sana e che non vi porti a problemi nel lungo periodo. Dovuti alla presenza di batteri che si annidano nel vostro organismo.

Carne in freezer, ecco quanto può durare congelata

Grazie a questi consigli forniti dagli esperti, avrete la certezza di poter mettere la carne in freezer e di congelarla in maniera corretta. Senza tenere conto di quelle che sono le tempistiche che avevate sentito in passato, ma affidandovi ad un team di esperti che con certezza e con test in laboratorio ha potuto fornire i risultati più efficaci.

Partiamo dal grande consiglio, ossia quello di congelare la carne il prima possibile. Possibilmente non appena l’avete acquistata e se non la dovete cucinare subito. Per la carne cotta, i tempi di congelamento consigliati sono di massimo 6 mesi. Poi va fatta una differenziazione tra le varie carni. Ognuna di essa ha delle tempistiche ben precise.

Per la carne cruda macinata, come possono essere le salsicce o le polpette, viene consigliato di tenerle nel congelatore per un massimo di 3 mesi. Parlando invece di carne suina intera, sarebbe bene non conservarle per più di 4 o 5 mesi. Si sale a 6-7 mesi per la carne bovina, mentre le carni avicole possono durare dai 10 mesi fino ad un anno.

In generale, sarebbe sempre bene apporre un’etichetta sulla carne che andate a congelare. Così da ricordarvi di quale si tratta e soprattutto quanto tempo fa l’avete messa nel congelatore. Se la consumate dopo i periodi indicati, rischiate di andare incontro ad importanti problemi a livello di salute che potrebbero giocare a vostro sfavore e portarvi a problemi importanti nel lungo andare.