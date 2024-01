Non dirmi che getti le vecchie t-shirt? Guarda qui cosa ti faccio fare: rimarrai esterrefatto

Con poche e semplici mosse potrai riciclare le t-shirt usate trasformandole in qualcosa di utile e bellissimo: il procedimento ti lascerà sorpreso

In questo periodo più che mai, una forte corrente culturale che trova espressione in diversi ambiti della vita parla di “minimalismo”. Questo significa anche rinunciare a tutto ciò che non è più necessario o che semplicemente occupa inutilmente dello spazio nella propria casa.

Impossibile non pensare ai vestiti, che di anno in anno si accumulano stipati in cabine armadio, guardaroba e cassetti, diventando sempre più difficili da eliminare. Può sembrare complicato dover dire addio a quel jeans a cui si è tanto affezionati, o pensare di gettare nella spazzatura quell’abito che non entra più.

Perfino quello che può apparire ben poco di tendenza potrebbe poi tornare un giorno ad essere di moda. Sono questi i pensieri di chi non rinuncia facilmente ai propri capi, eppure il momento decisivo prima o poi arriverà. In un tempo in cui il tema del riciclo è più che mai importante tuttavia, una soluzione alternativa al cassonetto della spazzatura esiste.

Grazie al popolo del web giungono le idee più brillanti su come trasformare una vecchia t-shirt in un oggetto dotato di nuova vita. Per conservare la propria maglietta preferita anche quando è giunta la sua ora, basterà trasformarla in un bellissimo elemento di design. Il procedimento è semplicissimo.

Dai nuova vita alla maglietta: così la trasformi in un cuscino in pochi step

Potrebbe trattarsi di un souvenir di viaggio, del regalo di una persona amata, o magari di un semplice nostalgico ricordo della gioventù. Le t-shirt sono un capo cult di ogni epoca, ma quando arrivano ad essere inutilizzabili ci sarà ben poco da fare. A meno che non si decida però, di non separarsene più utilizzandole per creare un’originale federa per un cuscino. A lanciare l’idea è stata la Youtuber Selene Verdoglia, che sul suo canale ha mostrato gli step per realizzare questo semplice ma funzionale progetto.

La parte da utilizzare è quella inferiore della maglietta (al di sotto delle maniche), perciò è bene verificare prima la lunghezza del lato. L’ideale sarà avere una misura di almeno 40 centimetri. Dopo aver effettuato un taglio orizzontale, si dovrà piegare la stoffa posizionando frontalmente l’eventuale disegno centrale. Il lato opposto invece dovrà essere tagliato. Fissando con una cucitura dritta, si otterrà così la prima chiusura della fodera.

La stoffa andrà poi distesa su un piano per misurare facilmente la parte centrale, ripiegando poi i lati verso il centro. Uno di questi andrà a sovrastare l’altro andando a creare una tasca. Con una cucitura sul lato superiore ed una su quello inferiore si sigillerà il tutto. Una volta fatto ciò non resterà che rivoltare la fodera, riportando il dritto visibile. Incredibile ma vero, una nuova fodera è pronta per essere sfoggiata, magari sfruttando il design della maglietta per aggiungere un tocco di originalità alla casa.