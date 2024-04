Con questi alimenti dimagrisci subito e senza rinunce, lo dice la scienza

Dimagrire senza rinunce è il sogno di milioni di persone in tutto il mondo e (in parte) è possibile: ci sono alimenti miracolosi!

L’unico modo per dimagrire in maniera sana e duratura consiste nel seguire una dieta che immette nel nostro organismo una quantità di calorie minore di quella che consumiamo con l’attività fisica.

Questo deficit calorico induce quindi il corpo a consumare le riserve di grasso corporeo accumulato negli anni precedenti, finendo per ridurle in maniera significativa. Associare al deficit calorico un’attività fisica moderata ma costante permette di velocizzare il processo di dimagrimento e mantiene anche il corpo tonico e in salute, evitando la perdita di massa e quindi l’inflaccidimento della pelle nel caso in cui si debba perdere molto peso.

Fortunatamente però ci sono alimenti che contribuiscono in maniera significativa al nostro dimagrimento, a patto ovviamente di assumerli in maniera controllata. Si tratta per lo più di cibi ricchi di acqua e di fibre, in grado quindi di provocare per molto tempo un senso di sazietà che non ci farà cadere nella tentazione di mangiare snack e altri cibi ipercalorici.

Alcuni di essi sono anche in grado di accelerare il metabolismo, permettendoci quindi di bruciare le calorie introdotte con la dieta in maniera più efficace e soprattutto più veloce. A questi cibi in particolare è necessario prestare parecchia attenzione perché potrebbero produrre effetti collaterali come tachicardia e ipertensione.

I cibi migliori per dimagrire

Avena e riso integrale sono due fonti di carboidrati amici della dieta. Il loro alto apporto di fibre permette infatti di regolarizzare il ritmo intestinale ma ci regala anche un prolungato senso di sazietà che ci farà sentire sazi e pieni di energie per tutta la giornata. L’avena è perfetta da consumare al mattino, nel latte, mentre il riso integrale è ideale a pranzo.

Le melanzane sono uno degli ortaggi più adatti a una dieta dimagrante e il motivo è semplicissimo: sono costituite per lo più di acqua e contengono molte fibre. A fronte di un grosso volume offrono quindi pochissime calorie e ci danno l’impressione di mangiare moltissimo, soddisfacendoci anche dal punto di vista psicologico. Le melanzane hanno anche il vantaggio di essere molto versatili e di poter essere quindi utilizzate in molte ricette differenti. Quando sono di stagione è quindi bene approfittarne!

Tè verde, peperoncino e cannella sono invece due alimenti perfetti per aumentare il metabolismo, un’operazione strettamente necessaria se conduciamo una vita molto sedentaria che, come sappiamo, ha un effetto molto, molto negativo sul metabolismo. Il tè verde è preferibile a qualsiasi altro tipo di tè perché contiene molti antiossidanti ed è anche fortemente diuretico, quindi aiuta a smaltire facilmente tutti i liquidi in eccesso che contribuiscono all’aumento del nostro peso corporeo. Ovviamente non bisogna esagerare: si tratta infatti di cibi che possono far aumentare la pressione sanguigna.