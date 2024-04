Il bonus condizionatore potenziato al 70% in vista dell’estate: le famiglie stanno approfittando in massa

Il bonus condizionatore al 70% è il must dell’estate! Le famiglie lo stanno adottando in massa per rinfrescare le loro case risparmiando. Un’opportunità da non perdere.

Siete pronti a dare una svolta fresca e green alla vostra casa? È il momento perfetto per farlo! Se state pensando di salutare il vecchio impianto di climatizzazione per dare il benvenuto a uno più ecologico, o addirittura di installarne uno nuovo di zecca, allora siete fortunati: c’è un bonus pensato apposta per voi!

Potrete ottenere un fantastico vantaggio fiscale che può arrivare fino al 70%, a seconda delle vostre preferenze e necessità. Questo incentivo può darvi un bel respiro, lasciandovi più soldi in tasca mentre migliorate l’ambiente intorno a voi. Ma aspettate, c’è di più! Non stiamo parlando solo di un bonus per i condizionatori del 2024, ma di una serie di vantaggi che si estendono anche ad altri interventi domestici. Quindi, se state pensando di dare una rinfrescata alla vostra casa, questo è il momento perfetto per farlo!

Un’estate rinfrescante e conveniente

Preparatevi a fare il grande salto verso un comfort domestico migliore e risparmioso! Il bonus per il condizionatore del 2024 è come un passaporto per un mondo di agevolazioni incredibili, che vanno dal 50% al 70%. E la parte migliore? Non dovete mettere a soqquadro la vostra casa per ottenerlo: potete tranquillamente sostituire il vecchio sistema di climatizzazione con uno più efficiente o farlo diventare parte di un progetto di ristrutturazione più ampio. Questo bonus non è soltanto una singola opportunità, ma è il tassello di un puzzle di incentivi dedicati alla trasformazione della vostra casa in un paradiso di risparmio energetico e sostenibilità. Perciò, mettete il vostro cappello da detective e venite con noi a esplorare ogni dettaglio di questo vantaggio esclusivo.

Per accedere a questo beneficio, ci sono diverse strade da percorrere. Potete scegliere di includere il vostro condizionatore nel bonus mobili ed elettrodomestici, oppure puntare sull‘ecobonus per un risparmio energetico del 65%, o addirittura ottenere il massimo vantaggio del 70% con il Superbonus. Le opzioni sono molteplici e si adattano alle vostre esigenze. Ma quando scatta questo vantaggio? Non appena iniziate i lavori di ristrutturazione, a partire dal 2023. E non dimenticate: il vostro nuovo condizionatore deve essere di classe energetica superiore alla A, garantendo così un autentico risparmio energetico.

Come accedere a tutto questo? È semplice: basta integrare il costo del condizionatore nei lavori di ristrutturazione e conservare la documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi. E se vi state chiedendo cosa fare con l’IVA, abbiamo una buona notizia: è scontata al 10%! Ma attenzione, la burocrazia non deve spaventarvi. Con la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, potete essere sicuri di avere tutto sotto controllo. E non dimenticate di conservare tutti i documenti, dalla scheda descrittiva all’attestato di prestazione energetica, per dimostrare di essere veri campioni della sostenibilità. Insomma, è il momento di rendere la vostra casa più fresca, più verde e più efficiente.