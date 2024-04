Uomini e Donne doccia fredda per Ida, segnalazione per Pierpaolo: “È come Mario”

Dopo Mario Cusitore iniziano ad arrivare segnalazioni anche su Pierpaolo, per Ida pare proprio che non ci sia pace: cosa è stato scoperto.

Non solo Mario Cusitore, adesso anche Pierpaolo è finito nel mirino degli attacchi per una segnalazione che lo riguarda, un retroscena sul corteggiatore che potrebbe essere una vera doccia fredda per Ida Platano.

La tronista ha sempre avuto problemi con lo speaker radiofonico, ma di Pierpaolo pare si fosse fidata ciecamente, adesso le cose potrebbero cambiare di nuovo. Cosa è accaduto.

Uomini e Donne, dopo Mario emerge il retroscena su Pierpaolo

Ida Platano pare davvero che non abbia pace nel suo trono, dopo le innumerevoli segnalazioni su Mario Cusitore – l’ultima afferma che il corteggiatore sarebbe uscito da un B&B con una donna – ne è arrivata una anche su Pierpaolo, che fino a questo momento sembrava fosse “illibato”.

A riportarla è stata Lorenzo Pugnaloni, l’esperto di gossip ha pubblicato un’immagine in cui un negozio di fiori ringrazia Pierpaolo per aver scelto loro per il regalo da portare a Ida Platano. In una delle ultime puntate il corteggiatore ha fatto una sorpresa a Ida per il suo compleanno e in studio le ha fatto arrivare una bella scatola con dei fiori, al cui interno c’era una loro fotografia assieme. Un gesto che ha molto emozionato la tronista, che però adesso potrebbe ricredersi.

Il fatto che il regalo potrebbe essere una sorta di promozione potrebbe insinuare alcuni dubbi, i telespettatori già si sono scatenati e anche Pierpaolo sarebbe come Mario. Pugnaloni ha sottolineato come lui non abbia nulla contro il corteggiatore, aggiungendo però che sarebbe stato meglio fare un regalo più spontaneo e non che celi una sorta di pubblicità. Intanto secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate sempre da Pugnaloni, pare che Ida non si sia presentata in studio ed è stato trasmesso un video in cui diceva di non fidarsi più dei suoi corteggiatori.

Mario e Pierpaolo hanno così lasciato lo studio e non si sa cosa accadrà, per sapere se Ida tornerà e porterà al termine il suo percorso a Uomini e Donne dovremo attendere la prossima registrazione. Per il momento resta tutto in sospeso e la segnalazione su Pierpaolo potrebbe essere un’ulteriore delusione per la tronista e una spinta a prendere una drastica decisione. Staremo a vedere.